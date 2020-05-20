Özgür Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Özgürün Zıt Anlamlısı

Özgür kelimesi dilimizde isim olarak da kullanılan bir kelimedir. Kelimenin anlamını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. Özgür kelimesinin bilinen zıt anlamlı kelimesi tutsaktır.

Özgür Zıt Anlamlısı

Zıt anlamlı kelimeler kelimelerin karşıt kavramlarını karşılayan ve birbirleri ile çelişen kelimelere denmektedir. Fakat her sözcüğün eş anlamlısı olmadığı gibi zıt anlamlısı da olmayabilir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde hür anlamı barındıran özgür kelimesinin zıt anlamlısı bulunmaktadır. Birçok kaynakta belirtilen özgür kelimesinin zıt anlamlı kelimesi birkaç tanedir. Özgür kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri şu şekildedir:

- Tutsak, Bağımlı ve Köle

Ayrıca fiillerin olumlu-olumsuz kelimeleri birbirlerinin zıt anlamını oluşturmamaktadır. Bu kelimeler bir eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirtmektedir. Yani bir kelimenin olumsuzu o kelimenin zıt anlamı veya ters anlamını belirtmez.