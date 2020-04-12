Özgür Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Özgürün Eş Anlamlısı

Özgür kelimesi her alanda çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Anlamı bakımından birçok kişi için önemli olan bir kelimedir. Özgür kelimesinin eş anlamlısı ile farklı kelimeler kullanılabilir. Özgür kelimesinin ifade etmiş oldu anlam ile aynı anlama gelen farklı kelimeler bulunuyor.

Özgürün Eş Anlamlısı

Türkçeye farklı dillerden gelmiş olan kelimeler aynı anlama gelen fakat farklı şekillerde okunup yazılan kelimeler oluşturmuştur. Bu kelimelere eş anlamlı kelimeler denilir. Özgür kelimesinin anlamını incelemek ile başlayalım. Özgür kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı; hiçbir kısıtlama ya da hiçbir zorlamaya veya hiçbir şarta bağlı kalınmaksızın anlamındadır.

Özgür kelimesi ile aynı anlama gelen kelime ise “hür” kelimesidir. Hür kelimesi özgür kelimesinin eş anlamlısı olan bir kelimedir. Cümle içerisinde özgür kelimesinin yerine hür kelimesi kullanıldığında cümlenin anlamı bozulmaz.