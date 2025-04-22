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Özgür Çelik’ten kurultay ifadesi

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#Özgür Çelik#Kurultay#Soruşturma
Özgür Çelik’ten kurultay ifadesi
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 07:00

Şaibeli kurultay iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

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Çelik, ifadesinde eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır ve İzmir delegesi Hatip Karaaslan’ın ileri sürdüğü iddialara yanıt verdi. Çelik, kurultay sürecinde Çakır’ın bulunduğu otelde yanına geldiğini, “Başkanım bir fotoğraf çektirebilir miyiz” diyerek yanına oturduğunu ve o esnada kalabalık bir masada bir fotoğraf çekildiğini anlatarak, “ Bu kişiyi hayatımda bir daha görmedim” dedi. Çelik ifadesinde, “Benim CHP’nin 38. Olağan Kurultay delegelerine para veya benzeri bir menfaat temin edildiğine ilişkin herhangi bir bilgim ve görgüm yoktur. Delegelere telefon veya benzeri elektronik bir cihazın hediye edildiğini duymadın, görmedim” dedi.

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#Özgür Çelik#Kurultay#Soruşturma

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