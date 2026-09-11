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Özgür Çelik ifade vermek için adliyede

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Parti#Özgür Çelik#İfade
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 09:53

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Özgür Çelik ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmada, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın kendisini arayarak, "Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum" dediği yönündeki iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Aydın'ın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatının verildiği kaydedildi.

Özgür Çelik ifade vermek için adliyede

AYHAN AYDIN, ÇELİK'İN 'TEHDİT' İDDİALARINI YALANLADI

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Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın, "Bu sözler tarafıma ait değildir ve anlatılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim. Bir cumhuriyet savcısının ya da başka bir kamu görevlisinin beni tehdit ettiği yönündeki iddia tümüyle asılsızdır. Böyle bir olay yaşanmamıştır" ifadelerini kullandı. Aydın'ın ifadesinde, Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde Çelik'in ricasıyla kendisinin defalarca arandığını ve baskı altına alınmaya çalışıldığını söylediği de belirtildi.

Özgür Çelik ifade vermek için adliyede

ÖZGÜR ÇELİK İFADEYE ÇAĞIRILDI

Soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan Özgür Çelik sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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#Yeni Parti#Özgür Çelik#İfade

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