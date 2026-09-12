Özgür Çelik ifade verdi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamada, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın’ın kendisini ağlayarak aradığını söylemiş ve “Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum” dediğini iddia etmişti. Bu açıklama üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmış ve Ayhan Aydın’ın ifadesini almıştı. Aydın “müşteki” sıfatıyla verdiği ifadesinde Çelik’in sözlerini kesin bir dille yalanlayarak, “Hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim. Bir Cumhuriyet savcısının ya da başka bir kamu görevlisinin beni tehdit ettiği yönündeki iddia tümüyle asılsızdır” demişti.

Haberin Devamı

‘GERÇEKLERİ SÖYLEDİK’

Aydın’ın bu ifadesi üzerine savcılık, Özgür Çelik’in “şüpheli” sıfatıyla ifadesini almak için emniyete talimat vermiş ve Çelik’in adliyede hazır edilmesini istemişti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dün sabah saatlerinde avukatı ve beraberindeki partililerle birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Çelik, “Benim eğitim aldığım İstanbul Üniversitesi’nin Siyasal Bilimler Fakültesi’nin girişinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü var, ‘Gerçekleri söylemekten korkmayınız’ diyor. Üsküdar Belediyesi’nin önünde gerçekleri söyledik. Şimdi de avukatlarımızla ve arkadaşlarımızla birlikte savcılıkta ifademizi vereceğiz ve burada da gerçekleri söyleyeceğiz” dedi.

Özgür Çelik, 1.5 saat süren savcılık ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.