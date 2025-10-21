Özgür Çelik: 2 yılda 3. kez seçildim

Haberin Devamı

“2 yılda 3’üncü kez seçilmiş olduk” diyen Çelik, Hürriyet’e özetle şunları söyledi: “Burada tek adaylı bir seçim gerçekleşti. Yönetim kurulumuzda ve kurultay delegelerimizde belli seviyede yenilenme var. Kimin il başkanı olduğuna delege karar verir. Örgüt karar verir. İstanbul’un tek bir il başkanı vardır. Diğer tarafta da ‘Ben mahkeme kararıyla geldim, mahkeme kararıyla giderim’ diyen bir anlayış var. Biz örgütün iradesiyle seçilmiş, görevdeki bir il başkanıyız.

‘KAYYUM’ KONUSUZ HALE GELDİ

Biz görevimizin başındayız. 39’uncu Olağan İstanbul Kongresi’yle kayyum kararı da konusuz hale gelmiştir. Çünkü bir önceki olağan kongreye yönelik bir tedbir kararıydı. Ocak ayının ilk haftasında onun bir dava süreci olacak. Yani CHP’nin 38’inci Olağan Kongresi’ne yönelik açılan davanın duruşması olacak. Bu yönüyle dava konusuz hale gelmiştir. Buradaki temel mesele şudur: İstanbul 45’inci Asliye Mahkemesi, kendini en üst yetkili mahkemelerinin üzerinde görüyor. Dolayısıyla ortada bir hukuksuzluk var. Bu hukuksuzluğa karşı mücadelemiz devam ediyor. İstinafa taşıdık verilen tedbir kararını. Bu kanunsuzluğun bir an önce sona ermesi lazım.”