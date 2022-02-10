Özgecan Aslan'ın ailesinin acısı 7 yıldır dinmiyor

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Tarsus'ta 11 Şubat 2015'te henüz 19 yaşındayken öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın acılı ailesi kızlarının yasını tutmaya devam ediyor. Kızlarının ölüm yıldönümü nedeniyle İzmir'den Mersin'e gelen Songül ve Mehmet Aslan çifti, yarın yapacakları mezar ziyareti öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. Kızı Özgecan'ın acısının 7 yıldır dinmediğini dile getiren Mehmet Aslan, "Kızımızı düşünmediğimiz, anmadığımız bir an yok. Ne zaman sokağa çıksak, evde sohbet etsek, televizyon izlesek, ne zaman bir genç kız görsek, evlenen bir çift görsek hep Özge aklımıza geliyor. Özgecan gibi öldürülen, katledilen kadınlarımızın maalesef gelecekleri çalındı. Kadınların geleceklerinin çalınması, katledilmesi, şiddete maruz kalması demek; çocukların büyüyememesi, sevginin, şefkatin, hoşgörünün katledilmesi demek. Kadının yok edilmesi demek, ülkenin geleceğinin yok edilmesi demek. Maalesef bu zor zamanların üstüne bir de kadın şiddetinden dolayı çekilen acılar, sıkıntılar bu yükü katmerli hale getirmiştir" dedi.

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Özgecan Aslan, ölüm yıl dönümü dolayısıyla yarın saat 12.00'de Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki melek figürlü anıt mezarında anılacak.