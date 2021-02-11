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Haber Giriş: 11.02.2021 - 09:14 | Son Güncelleme:

Özgecan Aslan ölüm yıldönümünde anılıyor - Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili bilgiler

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Özgecan Aslan ölüm yıldönümünde anılıyor - Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili bilgiler
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Mersin'inTarsus ilçesinde 6 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ailesi ve sevenleri tarafından anılıyor. Kadına şiddetin simgesi haline gelen, katledilişi günlerce protesto edilen Özgecan Aslan'ın adının yaşatılması için TJK tarafından özel koşu düzenlenirken, birçok parka da adı verildi.

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Tutuklu sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.

KADINA ŞİDDETİN SİMGESİ OLDU

Kadına şiddetin simgesi haline gelen, katledilişi günlerce protesto edilen Özgecan Aslan'ın adının yaşatılması için TJK tarafından özel koşu düzenlenirken, birçok parkta da adı yaşatılıyor.

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