Özge ve İnanç için Cinayet Büro devrede

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından İzmir’de 12 Temmuz Cuma günü 18.00 sıralarında gök gürültülü sağanak başladı. Alsancak Enver Dündar Başar Sokak’ta sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen amatör müzisyen İnanç Öktemay da akıma kapılıp bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Deniz ve Öktemay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

29 GÖZALTI KARARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı. Haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 18’i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K., İZSU’da görevli 1 şube müdürü, 3 kontrolör ile GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S.ve işletme yöneticisi K.A.F’nin de bulunduğu belirtildi. Cinayet Büro Amirliği diğer 11 şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlattı.

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Haklarında gözaltı karar verilenlerin 9’unun İZSU çalışanı, 20’sinin de GDZ Elektrik çalışanı ve yetkilisi olduğu öğrenildi.

ÖN BİLİRKİŞİ RAPORU: İKİ KURUM DA KUSURLU

Olayla ilgili bilirkişinin hazırladığı ön rapor ortaya çıktı. Bilirkişi incelemesine ilişkin teknik detayların yer aldığı raporda, bir besleme devresine ait kablonun yağmur tahliye mazgalı altına sıkıştığı ve yalıtımının zedelendiği, ölümlere bu bölümdeki faz toprak arızasının neden olduğu belirtildi. Raporda “Kablo derinliğinin 15 santimetreye düştüğü noktada, bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etken; rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmiş olmasıdır. İZSU uygulamalarının sonucu olan bu durumun kazanın asli nedenlerinden biri olduğu kanaatindeyiz. Kabloların 36 ve 45 santimetre aralığındaki derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olmasının asli nedenlerinden biri olarak GDZ Elektrik’in uygulamaları sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu kanaatine varılmaktadır” denildi.

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SUÇU BİRBİRLERİNE ATIYORLAR

BÜYÜKŞEHİR: 23 SANTİMDE DÖŞENMİŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar tarafından GDZ Elektrik A.Ş.’ye anılan bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı ifade edilerek şöyle denildi: “Ayrıca kabloların üzerinde 2 farklı noktada onarım gerçekleştirildiği ve GDZ Elektrik A.Ş.’ye ait elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 cm aşağıda döşendiği de fotoğraflarla belgelenmektedir. Anılan bölgede elektrik kaçağına bağlı birtakım olumsuzluklar yaşandığına, bölge esnafının yetkili kuruma defaatle bildirim yaptığına ilişkin ifadeleri de kayıt altındadır.”

GDZ ELEKTRİK: BİZE BAŞVURAN YOK

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GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi ise yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: “Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 aydır kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikâyet kaydı olmadığı tespit edilmiştir. 5 Ocak’ta ilgili altyapı kuruluşu tarafından bilgi verilmeden ve onayımız olmaksızın bölgedeki elektrik şebekemiz üzerine üç yeni yağmur suyu ızgarası yapıldığı belirlenmiştir. Bu işlem öncesinde, sırasında veya sonrasında kurumumuzdan herhangi bir gözlemci talebinde kesinlikle bulunulmamıştır.”

ÖZGÜR ÖZEL: TÜM SORUMLULAR HESAP VERMELİ

Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ailelerini arayıp başsağlığı dileyen Özel,“Sorumluların en ağır cezayı almalarının takipçisi olacağız” dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özge Ceren Deniz’in babası Ahmet Deniz ve İnanç Öktemay’ın ağabeyi Gökhan Öktemay’ı telefonla arayıp başsağlığı diledi. Aileler, Özel’den adalet istedi. Özel de adalet tecelli edene kadar hukuki süreci sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında da şunları kaydetti:

“İzmir’de dün (önceki gün) yaşanan sağanak yağışta elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’a Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. 21’inci yüzyılda hiçbir yurttaşımız böylesi trajik biçimde ölmeyi hak etmiyor. İçimizi parçalayan görüntüler hepimize çok önemli bir sorumluluğu hatırlatıyor. Hiç kimse sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine göre pozisyon almamalıdır. Yürüyen adli ve idari soruşturmaları yakından takip ediyoruz. Bir daha benzer acılar yaşanmasın diye tüm soruşturmalar titizlikle yürütülmeli ve tüm sorumlular hesap vermelidir. Sorumluların paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacağız.”

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ÖZGE’YE VEDA: ‘BU ÖLÜM GÖZ GÖRE GÖRE’

İzmir’de suyla dolan yolda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) memleketi Osmaniye’de son yolculuğuna uğurlandı. Kızının tabutu başında dua eden kimya öğretmeni Ahmet Deniz, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Baba Ahmet Deniz’in dayısı İsmail Okan Güney, “Yağmur yağarken, çocuğumuz karşıya geçerken akıma kapılıyor. Elektrik kaçağının olduğunu 5 yıl önce haber yapmışlar. 2 ay önce yine yağmurlu günde bir sokak köpeği ölmüş. Aslında bu olay, kendini göstere göstere gelmiş. Makine mühendisiyim, ihmal olduğunu düşünüyoruz. Sorumlularıyla ilgili şikâyetçiyiz” diye konuştu. Kılınan namazın ardından Deniz’in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Öktemay’ın cenazesi ise önceki gün Buca Kaynaklar Mezarlığı’nda defnedildi.

İKİ CAN GİTTİ KABLOLAR İNDİRİLDİ

- Acı olayın yaşandığı yerde yapılan inceleme sonrası belediye ve elektrik firması yetkilileri, yeraltındaki kabloları, 50 santimetre daha aşağıya aldı. Ardından belediye yetkililerinin kabloların üzerine kapatmasından sonra bölgeye tekrar elektrik verilip yol trafiğe açıldı.