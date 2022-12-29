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Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kazada sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi

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#Özge Ulusoy#Haydar Ulusoy#Elif Nasır
Özge Ulusoyun babasının öldüğü kazada sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 12:02

Ankara'da manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'a (73) cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Elif Nasır hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda 4 Aralık günü Elif N., 06 DV 2053 plakalı cipiyle çalıştığı avukatlık bürosuna giderken yolun karşısına geçmeye çalışan emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü Elif Nasır, tutuklandı.

Kazayla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, seyir halindeyken aniden karşısına çıkan Ulusoy'a çarptığını söyleyen Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca mahkumiyet halinde sürücünün ehliyetine 3 yıla kadar el konulması istendi. İddianame Ankara 39'ncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Özge Ulusoyun babasının öldüğü kazada sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi

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#Özge Ulusoy#Haydar Ulusoy#Elif Nasır

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