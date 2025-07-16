×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Özge hemşire nöbette hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Çalışanları#Trakya Üniversitesi#Özgecan Gökçe
Özge hemşire nöbette hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 07:00

EDİRNE’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’nde 2 yıldır görev yapan hemşire Özge Yaylagül Gökçe, önceki gün 16.30’da nöbet tutmak için göreve başladı.

Haberin Devamı

21.30 sıralarında arkadaşlarına kendisini iyi hissetmediğini belirten Gökçe, bir odada dinleneceğini söyledi. Bunun üzerine arkadaşlarının serum taktığı Gökçe, odada dinlenmeye alındı. Arkadaşlarının ara ara kontrol ettiği Gökçe, dün sabah yapılan kontrolde morardığı görülünce hemen müdahale edildi. Acil serviste yaklaşık 1.5 saat müdahale edilen Gökçe, kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Özge Yaylagül Gökçe’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Çalışanları#Trakya Üniversitesi#Özgecan Gökçe

BAKMADAN GEÇME!