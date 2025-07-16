Özge hemşire nöbette hayatını kaybetti

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21.30 sıralarında arkadaşlarına kendisini iyi hissetmediğini belirten Gökçe, bir odada dinleneceğini söyledi. Bunun üzerine arkadaşlarının serum taktığı Gökçe, odada dinlenmeye alındı. Arkadaşlarının ara ara kontrol ettiği Gökçe, dün sabah yapılan kontrolde morardığı görülünce hemen müdahale edildi. Acil serviste yaklaşık 1.5 saat müdahale edilen Gökçe, kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Özge Yaylagül Gökçe’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.