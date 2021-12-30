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Özge Çivici'nin ölümünde mermer cilası olduğu iddia edilen sıvı inceleniyor

#İzmir#Özge Çivici#Mermer Cilası
Özge Çivicinin ölümünde mermer cilası olduğu iddia edilen sıvı inceleniyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde hayatını kaybeden Özge Çivici'nin (31), masasında duran 1,5 litrelik pet şişede bulunan kimyasalı içtiği öğrenildi. Başlatılan soruşturma kapsamında mermer cilası olduğu belirtilen sıvı incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

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Olay, 27 Aralık akşamı, Aydın-İzmir kara yolu üzerindeki bir otelde meydana geldi. Otelin halkla ilişkiler biriminde çalışan Özge Çivici, iş yerinde düzenlenen yılbaşı eğlencesinin tanıtım broşürlerini dağıtıp odasına geldi. Burada, pet şişedeki şeffaf sıvıyı su sanarak içen Çivici, bir süre sonra fenalaştı. Otel personelinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Çivici, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yapılan otopsinin ardından Çivici'nin cenazesi, dün toprağa verildi.

"EVİNDE İÇTİ" İDDİASI

Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. 1,5 litrelik pet şişenin Çivici'nin masasında tek olarak durduğu ve içinde de suya benzer bir kimyasalın bulunduğu belirtildi. İlk olarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürülen Çivici'nin, mermer cilası olduğu iddia edilen sıvıyı çalıştığı yerde değil evinde içtiğini söylediği ileri sürüldü.

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Selçuk Devlet Hastanesi'nde bilinci yerinde olan Çivici'nin, tedbiren nakledildiği Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldüğü belirtildi. Çivici'nin ölümünün ardından başlatılan soruşturmada aile bireyleriyle otel çalışanlarının ifadelerine başvurulduğu, pet şişeyle içindeki kimyasalın da laboratuvara gönderildiği bildirildi.

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'MERMER CİLASI ZEMİNİ PARLATMAK İÇİN KULLANILIYOR'

Mermer işiyle uğraşan Cesur Mustafa Ayva (37), mermer cilasının profesyoneller tarafından kullanılması gereken bir kimyasal olduğunu söyleyerek, "Mermer cilasını yerleri temizlemek ve parlatmak için kullanıyoruz. Genellikle AVM'lerde ve otellerde sıkça zeminleri parlatmak için kullanılır. Çok çeşitli mermer cilası bulunuyor. Bazıları yalnızca temizlik için, bazıları da parlatmak için kullanılır. Kullanılan yüzeye göre farklı çeşit ve markalarda çok sayıda mermer cilası var. Mermer cilası kolay ulaşılabilecek bir ürün değil. Bizim sektörümüzde kullanılıyor. Gidip cila alıp mermerlerinize süremezsiniz. Bu profesyoneller tarafından yapılan ve yapılması gereken bir işlem. Tamamen kimyasal bir maddeden bahsediyoruz. İçinde asidik maddeler var. Keskin bir kokusu var. İçildiği zaman ciddi hasarlar verebiliyor" ifadelerini kullandı.

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Ölüm sonrası mermer cilası olduğu iddia edilen sıvı inceleniyor
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#İzmir#Özge Çivici#Mermer Cilası

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