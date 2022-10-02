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Özer’den uzmanlık sınavı açıklaması: Öğretmenlerin yüzde 95’i başvurdu

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer#Ataşehir
Özer’den uzmanlık sınavı açıklaması: Öğretmenlerin yüzde 95’i başvurdu
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 07:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ‘Öğretmenlerle İstanbul Buluşması’ etkinliği kapsamında Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Merkezi’nde 81 ilden öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Özer’in öğretmenlere yaptığı konuşmanın en önemli gündemi önümüzdeki ay yapılacak Uzman ve Baş Öğretmenlik Sınavı’yla birlikte Öğretmenlik Meslek Kanunu’ydu.

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19 Kasım 2022’de yapılacak Uzman ve Baş Öğretmenlik Sınavı’yla ilgili bir değişiklik olmayacağını ve sınavın kesinlikle yapılacağını söyleyen Bakan Özer; Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili ise ‘beklediğimizden fazla ses getirdi’ dedi: “Öğretmenlerimiz manipülasyonların hiçbirine değer vermedi. Çünkü uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik şartlarını sağlayan öğretmenlerimizin yüzde 95’i başvurusunu yaptı. Başvuran öğretmenlerimizin yüzde 99’u da eğitimlerini tamamladı. Demek ki sosyal medyada kopartılan fırtınalarla hayatın gerçekleri arasında bir bağlantı yok. Biz öğretmenlerimizin uzman öğretmen olmalarını istiyoruz. Sınavı yapacak olan başka kurum değil, Milli Eğitim Bakanlığı. Niyetimiz bu fırsattan maksimum öğretmenimizin faydalanması.”

 

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer#Ataşehir

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