Özer Uçuran Çiller uğurlandı: Siyaseti buluşturan tören

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Bir süredir diyaliz tedavisi gören eski Başbakan Tansu Çiller’in eşi, işadamı Özer Uçuran Çiller, geçen cumartesi günü sabaha karşı Yeniköy’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özer Uçuran Çiller’in cenazesi, dün Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne getirildi. Çiller’in cenaze töreninde siyaset ve iş dünyasından çok sayıda insan bir araya geldi. Taziyeleri eşi Tansu Çiller ve oğulları Mert ile Berk Çiller kabul etti. Çiller, taziye için gelen ancak protokol bariyerinin dışında kalan vatandaşların yanına giderek, tek tek hepsiyle tokalaşıp, taziyelerini kabul etti.

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Özer Uçuran Çiller

KİMLER KATILDI

Özer Çiller’in cenazesine eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, eski bakanlardan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Murat Kurum, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski DYP’li bakanlardan Yaman Törüner, Hakan Ekinci, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile iş dünyasından Bülent Eczacıbaşı, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, Galatasaray Kulübü eski Başkanı Faruk Süren, Dr. Mehmet Öz’ün kardeşi Meral Öz’in de aralarında bulunduğu isimler katıldı.

Tansu Çiller

ERDOĞAN TABUTA OMUZ VERDİ

Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Şu anda musallada bulunan Özer kardeşimiz geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Aynı şekilde tabii refikaları, eşleri Tansu hanım malum başbakanlığıyla ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi. Tabii son dönemlerde uzun bir süre malum bir rahatsızlığı oldu, uzun bir zaman bu çileyi çekti. Rabb’im inşallah taksiratını hasenata tebdil eder. Rabb’im taksiratını hasenata tebdil ile inşallah makamlarını ali eder ve bizler de ondan ülkemiz için elde ettiğimiz imkanları yine ülkemizin geleceği için kullanma noktasında adımlarımızı atarız. Ben tabii son dönemlerde de kendisiyle tanışma fırsatını buldum. Rabb’im mekanını ali eylesin, mekanını cennet eylesin ve tüm tanıyanlarına, eşlerine, dostlarına sabırlar diliyorum.”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan törende Tansu Çiller’e başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Özer Uçuran Çiller’in tabutunu omuzladı. Tansu Çiller, bir süre cenaze arabasının ardından yürüdü.

Özer Uçuran Çiller’in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı bırakmasının ardından dün cenaze töreninde objektiflere yansıdı.

UÇURAN’DAN ÇİLLER’E SOYADININ HİKÂYESİ

- BİR döneme damgasını vurmuş Türkiye’nin ilk kadın başbakanının eşi Özer Uçuran Çiller, Türkiye’de mahkeme kararıyla eşinin soyadını alan erkeklerin önde gelenlerinden. Kimilerine göre Çiller ailesinin iç güveysi; kimilerine göre milli damat. 21 Aralık 2008’de Hürriyet Pazar’da Ayşe Arman’a verdiği röportajda soyadının hikâyesine “Galiba Türkiye’de mahkemeye başvurup karısının soyadını alan bir tek ben varım. Soyadım Uçuran, farkındaysan öyle süper bir soyad değil, vazgeçmem zor olmadı” diye başlıyor. Babası Ramiz Uçuran’ın lakabının nasıl soyadları haline geldiğini ise şöyle anlatıyor:

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Meral Akşener

BABAM ULUDAĞ’DAN ARABAYI UÇURUNCA

“Babamın babası Mudanya’da urgancı. Genç yaşta ölüyor. Babam da rahmetli babasından kalan ne varsa satıyor, gidip bir Dodge araba alıyor. Mudanya-Bursa arasında insan taşıyor. Şoför yani. Sonra bir gün Kirazlı Yayla vardır Uludağ’da, oraya çıkıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, dönüşte de araba artık nasıl oluyorsa şarampole uçuyor. Tabii babamın bütün mal varlığı orada haşat oluyor, ona geriye bir lakap kalıyor: Uçuran. Arabayı uçurdu ya, Uçuran aşağı, Uçuran yukarı...

Sonra Bursa’nın varlıklı ailelerinden birinin oğlu Mustafa İpekçi’nin yanına şoför olarak giriyor babam.

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MÜŞTEMİLATTA DOĞDUM

Hatta onun peşinden İstanbul’a taşınıyor. İpekçiler, Valikonağı’nda büyük bir evde yaşıyorlar, biz de ailecek onların evinin yanındaki müştemilatta kalıyoruz. Ben o evde doğuyorum. Çok fakirdik tabii. Şoför olması beni rahatsız ederdi. Bir de soyadım Uçuran. ‘Özeeeer, neyi uçuruyorsun?’ derlerdi. Ezik bir çocuktum. Saint Joseph sonra Robert Kolej.

Eski bakanlar Murat Kurum ve Süleyman Soylu dahil çok sayıda siyasetçi de törende bir araya geldi.

ZENGİNLERİN OKULUNDA

Zengin çocuklarının okuluna gittim ama o okullara girmiş en fakir öğrenci belki de bendim. Bu kadar iyi eğitim almamın sebebi Mustafa İpekçi’nin büyük kızı. Dame de Sion’da okuyor, zorla beni Saint Joseph’e yazdırıyor. İyi ki de öyle yapmış. Robert Kolej’de sabaha kadar telefon operatörlüğü yapıyordum ve yemekhanede garsonluk. Başka türlü yemek paramı çıkaramıyordum. ‘Babam, şarampole yuvarlandığı için bu soyadı almış’ demeye utandığımdan, babamı topçu subayı yaptım. “Soyadın neden böyle?” diyene oracıkta bir hikâye yazıveriyordum.”

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ÇİLLER’İ NASIL ALDIM

Özer Uçuran, Robert Kolej’de bir çay davetinde tanıştığı Tansu Çiller’in soyadını nasıl aldığını da şöyle anlatıyor:

“İkide bir ‘Soyadını beğeniyor musun?’ diyor. Babası hep erkek evladı olsun istemiş, olmamış, ‘O kadar istiyorsan tamam Çiller olurum’ dedim, ‘ama Uçuran da kalsın...’ Ben aslında uyanıklık yaptım. Onun soyadını aldım ama ne zaman münakaşa etsek, bu konuyu açarım. ‘Biliyorsun senin için çok büyük bir fedakârlık yaptım’ derim, yani hep yüzüne vururum...”