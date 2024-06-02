Özer Uçuran Çiller kalbine yenildi

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BİR süredir diyaliz tedavisi gören eski Başbakan Tansu Çiller’in eşi işinsanı Özer Uçuran Çiller (86), İstanbul Yeniköy’deki yalısında dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Cenazesi özel bir hastanenin morguna kaldırılan Çiller için pazartesi günü Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni yapılacağı, cenazesinin ise Kilyos Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

EŞİNİN SOYADINI ALDI

Caddebostan’ın ilk ve 30 yıllık muhtarı, market sahibi Ramiz Uçuran ile İsmet Uçuran çiftinin iki çocuğundan biri olarak 21 Eylül 1937 yılında dünyaya gelen mühendis ve işinsanı Özer Uçuran, Saint Joseph Fransız Lisesi’nde okuduktan sonra Robert Kolej’de (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı. Amerika’da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. Şirketi’nde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı. 1975 yılında Çukurova Holding’in CEO’su olarak göreve başlayan Özer Uçuran Çiller, 1983’te kendi şirketini kurdu. Aynı zamanda Milliyet ve Güneş gazetelerinde köşe yazarlığı da yaptı. Türkiye’nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller ile 1963 yılında evlendikten sonra “Çiller” soyadını aldı. Çiller çiftinin Mert ve Berk adında 2 çocuğu dünyaya geldi. 2000’li yılların başlarından itibaren alternatif tıbba merak salan Özer Uçuran Çiller’in bu konuda yayınlanmış kitapları da var.

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‘SECOND GENTLEMAN’Dİ

Özer Uçuran Çiller, eşi Tansu Çiller’in 1993 yılında Türkiye’nin 22’nci ve ilk kadın başbakanı olmasından sonra Türkiye’nin ‘Second Gentleman’ı unvanını almıştı.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özer Uçuran Çiller’in vefatı nedeniyle eski Başbakan Tansu Çiller’i arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da “Başbakanımız Prof. Dr. Tansu Çiller’in kıymetli eşi Özer Uçuran Çiller’in vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Sayın Başbakan’ımıza, evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, müteveffaya Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından “Siyaset yolculuğumda üzerimde çok emekleri olan değerli ağabeyim Özer Çiller Bey’e Cenabıhak’tan rahmet, eski Başbakan’ımız Tansu Çiller Hanımefendi’ye, evlatlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” paylaşımında bulundu.