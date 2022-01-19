Özer: Tatilde ödev yok

Haberin Devamı

Bakan Özer konuşmasında şu mesajları verdi: “Öğretmenlerimiz beklenenin çok üzerinde bir aşılanma oranına sahip. Onun için eğitim sistemimizin bel kemiği olan kıymetli öğretmenlerimizi bu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. İnşallah cuma günü iki haftalık yarıyıl tatiline gireceğiz. Öğretmenlerimizden de küçük bir istirhamımız var. Öğrencilerimize bu hafta içerisinde ödev verilmesin. Özellikle eğitime yeni başlayanlar hariç diğer öğrencilerimizin hepsi bu bir yıllık aradan sonra ilk aylarda eğitim öğretime başlama konusunda gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Bu beş aylık yoğun eğitimden sonra onların da iki hafta dinlenmeye ihtiyaçları var.”

Bakan Özer ayrıca, 2022 yılı için İstanbul’a eğitim alanında 5 milyar liranın üzerinde yatırım bütçesi verildiğini ve 31 Ocak’taki 15 bin öğretmen atamasının 7 bin 500’ünün de bu kente yapılacağını hatırlatarak, “Bugün temelini attığımız tesisin dışında yerel yönetimlerin Esenler’de arsa bulması halinde 20 ilave yatırım daha yapmaya hazırız. Esenler’in okul ihtiyacının karşılanması için arsa bulunduğu anda biz her türlü desteği sunacağız” dedi.