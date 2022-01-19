Özer: Tatilde ödev yok

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye kara teslim 52 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmıTürkiye kara teslim! 52 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmı#Meteoroloji
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeliYeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!#Tonga
Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demireli çılgına çeviren olay Yardımcısı güçlükle sakinleştirdi...Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demirel'i çılgına çeviren olay! Yardımcısı güçlükle sakinleştirdi...#Volkan Demirel
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
İşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecekİşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecek#İmamoğlu
Kamu işçileri dikkat İşte tediye ödeme tarihleriKamu işçileri dikkat! İşte tediye ödeme tarihleri#Kamu
Film gibi operasyon... O anlar saniye saniye kameradaFilm gibi operasyon... O anlar saniye saniye kamerada!#ABD
Hazine’den 10 soruda TL kur korumalı hesabıHazine’den 10 soruda TL kur korumalı hesabı#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Gazeteci cinayetini karartan gazetecilerGazeteci cinayetini karartan gazeteciler#Hrant Dink
1915 Çanakkale Köprüsünde sürpriz1915 Çanakkale Köprüsü'nde sürpriz#1915 Çanakkale Köprüsü
Yunan Başbakanı: Türkiye’ye karşı tedbir alıyoruzYunan Başbakanı: Türkiye’ye karşı tedbir alıyoruz#Yunanistan
Sinem ve Kenan’ın rotası belli oldu Kalabalık aileye yeni ev...Sinem ve Kenan’ın rotası belli oldu! Kalabalık aileye yeni ev...#Kenan İmirzalıoğlu
Aşıklar şehri uğursuz geldi... Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldıAşıklar şehri uğursuz geldi... Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı!#Serenay Sarıkaya
2 Şubat’ta babasından isteyecek Ünlü çiftin büyük heyecanı...2 Şubat’ta babasından isteyecek! Ünlü çiftin büyük heyecanı...#Berk Oktay
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli olduBilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

Özer: Tatilde ödev yok

#Mahmut Özer#Yarıyıl Tatili#Ödev
Özer: Tatilde ödev yok

İstanbul'un Esenler ilçesinde açılacak olan Tuna Eğitim Vadisi Temel Atma Töreni’ne katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerden yarıyıl tatili için öğrencilere ödev vermemelerini istedi.

Haberin Devamı

Bakan Özer konuşmasında şu mesajları verdi: “Öğretmenlerimiz beklenenin çok üzerinde bir aşılanma oranına sahip. Onun için eğitim sistemimizin bel kemiği olan kıymetli öğretmenlerimizi bu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. İnşallah cuma günü iki haftalık yarıyıl tatiline gireceğiz. Öğretmenlerimizden de küçük bir istirhamımız var. Öğrencilerimize bu hafta içerisinde ödev verilmesin. Özellikle eğitime yeni başlayanlar hariç diğer öğrencilerimizin hepsi bu bir yıllık aradan sonra ilk aylarda eğitim öğretime başlama konusunda gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Bu beş aylık yoğun eğitimden sonra onların da iki hafta dinlenmeye ihtiyaçları var.”

Bakan Özer ayrıca, 2022 yılı için İstanbul’a eğitim alanında 5 milyar liranın üzerinde yatırım bütçesi verildiğini ve  31 Ocak’taki 15 bin öğretmen atamasının 7 bin 500’ünün de bu kente yapılacağını hatırlatarak, “Bugün temelini attığımız tesisin dışında yerel yönetimlerin Esenler’de arsa bulması halinde 20 ilave  yatırım daha yapmaya hazırız. Esenler’in okul ihtiyacının karşılanması için arsa bulunduğu anda biz her türlü desteği sunacağız” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahmut Özer#Yarıyıl Tatili#Ödev

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

#Kamu

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

#Kamu