Özer eğitimdeki evrenselleşmeyi kitabında anlattı

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TRT World Research tarafından İngilizce yayımlanan kitap, Türkiye’de eğitimin 20 yıllık dönüşümünü ulusal ve uluslararası verilerle değerlendiren ve eğitimdeki yeni yönelimleri detaylıca inceleyen bir başucu kaynağı oluşturmak amacıyla yazıldı. Bakan Mahmut Özer kitabında Türkiye’de eğitimin son 20 yılını şöyle değerlendiriyor: “Türk eğitim sistemi, yaklaşık 19 milyon öğrencisi ve 1.2 milyon öğretmeniyle büyük bir sistem. Eğitime erişimin iyileştirilmesi için büyük yatırımlar gerekiyor. Bu nedenle, eğitim yatırımları okul ve derslik sayılarında bu dönemde zirve yaptı. Nispeten kısa bir sürede bu yatırımlardan etkileyici bir fayda gözlemledik. Okullaşma oranları tüm eğitim seviyelerinde önemli ölçüde arttı. Türkiye’de okul öncesinden üniversiteye kadar eğitime katılım oranları arttı.”

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DEZAVANTAJLI GRUPLAR GELİŞTİ

Kitapla ilgili açıklamada ise şu ifadelere yer veriliyor: “Ulusal ve uluslararası veriler, Türk eğitim sisteminin son 20 yılda önemli ölçüde geliştiğini gösteriyor. Bu bağlamda Türkiye, eğitime erişimi ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için 2000’li yıllardan itibaren önemli bir dönüşüm yaşadı. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine paralel olarak eğitim yatırımları arttı, sosyal destek programları uygulandı ve Türkiye geneline yayıldı. Önemli iyileştirme çalışmaları sonucunda eğitimin evrenselleşmesinden görece en fazla dezavantajlı gruplar yararlandı. Ayrıca eğitim sisteminde kapsayıcılığı artıracak adımlar atıldı, üniversiteye girişte katsayı düzenlemesi ve başörtüsü yasağı kaldırıldı, seçmeli dersler önemli ölçüde çeşitlendirildi. Dolayısıyla bu dönem, eğitimin demokratikleşmesi ve evrenselleşmesi açısından kritik bir aşamadır.”