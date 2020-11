Özenle hatıraları topluyorlar

Onlarca fotoğraf albümü, oyuncaklar, kıyafetler, telefonlar, defterler, madalyalar ve mektuplar. Her biri en mutlu günlerde alınmış, yıllarca can yoldaşlığı yapmış, özenle saklanmış. Tüm bu eşyaları enkazdan toplamak için Kızılay ve belediye ekipleri özel bir birim kurdu. Anı toplayıcıları enkazları dolaşıyor, eşyaları titizlikle topluyor, temizleyip her birini raflara diziyor. Anı toplayıcıları omuzlarındaki yükün farkında. Tüm gün enkaz yığınları arasında dolaşıyorlar. Orada bulunan diğer görevliler de yardıma koşuyor. Toplanan eşyalar el birliğiyle çadırlara götürülüyor. Eşyalara bakıp hüzünlü anlar yaşanıyor. Bazı özel hatıralara bakan ekip üyeleri gözyaşlarını tutamıyor. Neredeyse her enkazın başında benzer anlar yaşanıyor.

OTURDUĞU APARTMAN...

Emrah Apartmanı’nın önündeki anı çadırındaki görevlilerden biri, kendisi de aynı apartmanın altıncı katında oturan Öykü Aykaya. Depremden ailesiyle birlikte evde olmadığı için kurtulan Öykü, yaşadığı büyük şoku gönüllü anı toplayıcısı olarak atlattı. Öykü Aykaya nasıl anı toplayıcısı olduğunu şöyle anlattı: “Bu eşyaları bulmak istediğimi, gönüllü olmak istediğimi söyledim. Kabul ettiler. Bir fotoğraf parçasını kurtarmak bile beni kendime getirdi. Kendi fotoğrafımı buldum. Geçmişimizi buldum. Depremden 3 gün önce başını okşadığım çocuğun şimdi burada fotoğraflarını ayırıyorum. Kendi oyuncaklarımı bile buldum. Bu enkazdan tek bir parça bile çıksa bize yeter.”

BAKANLIK DAĞITACAK

Çadırlarda sorumluluk Kızılay ekiplerinde. Anıların başında 24 saat mutlaka nöbetçi var. Şimdilik kimsenin bu eşyaları görmesine izin yok. Enkazdaki tüm eşyalar toplanıp moloz yığınları kaldırıldıktan sonra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı anıları sahiplerine ulaştıracak.