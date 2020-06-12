Özen kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Özen, sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Özelikle, kullanım anlamı bakımından büyük önem taşıyan kelimeler arasındadır. Bu bakımdan, özen kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenebilir ve cümlelerinizde sıklıkla kullanabilirsiniz. Sizin için özen ne demek? Eş anlamlıları nelerdir, detayları ile derledik.
Türkçede özen fiilinden ortaya çıkmış olan özen kelimesinin anlamı, 'bir işi yaparken, elinden geldiğince dikkatli ve iyi yapmaya çalışma' yani, özenme durumudur.
Özen Eş Anlamlısı
TDK kaynaklarına göre, özen kelimesinin tam olarak anlamı, bir işi veya bir çalışmayı yaparken, daha mükemmeli için uğraşma, çabalama durumudur. Özen kelimesinin, birçok eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlar, şu şekilde sıralanmaktadır; dikkat, hizmet, ihtimam, itina. Özen kelimesinin zıt anlamlısı; özensiz, gelişi güzel, alelade, dikkatsiz, üstünkörü kelimeleridir.
Özen kelimesi eş anlamlılarına örnek cümleler şu şekilde belirtilebilir; ' Her yaptığı işi özenle yapardı.' veya ' Her yaptığı işi itina ile yapardı.' 'Her yaptığı işi ihtimam ile yapardı.' Her yaptığı işi dikkatle yapardı.' Cümlelerinde görüldüğü üzere, hiçbir tümcede anlam farkı bulunmamaktadır. Tüm anlamdaşlar birbiri yerine rahatlıkla kullanılabilir.
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