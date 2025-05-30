Ã–zellikle kÄ±z Ã¶ÄŸrencileri hedef almÄ±ÅŸ: Gizli kamera skandalÄ±nda ÅŸikayetÃ§i maÄŸdur sayÄ±sÄ± artÄ±yor

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Edinilen bilgiye gÃ¶re, Pamukkale ilÃ§esi Yunus Emre Mahallesi 6423. Sokak'ta ikamet eden Murat F. (48), sahibi olduÄŸu bodrum kattaki dairesini 3 odaya bÃ¶lerek, gÃ¼nlÃ¼k olarak kiraya verdi. Apart dairesini kiralayan M.A., yataÄŸÄ±nda uzanÄ±rken duvara monte edilmiÅŸ Ã¼Ã§lÃ¼ prizde kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ä±ÅŸÄ±k yansÄ±masÄ± fark etti.

Durumdan ÅŸÃ¼phelenen M.A., Ã¼Ã§lÃ¼ prizi sÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nde iÃ§erisinde hafÄ±za kartÄ± takÄ±lÄ± casus kamera dÃ¼zeneÄŸi olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼. M.A., durumu polise bildirerek ÅŸikayetÃ§i oldu. Olayla ilgili olarak araÅŸtÄ±rma baÅŸlatan polis ekipleri, apartÄ±n Ã¼Ã§ dairesindeki yatak ve banyolarÄ± gÃ¶recek ÅŸekilde monte edilen Ã¼Ã§lÃ¼ prizlerin iÃ§erisine gizli kamera dÃ¼zeneÄŸi yerleÅŸtirildiÄŸini belirledi. SÃ¶kÃ¼lerek detaylÄ± incelemeye alÄ±nan casus kameralarÄ±n iÃ§inde bulunan hafÄ±za kartlarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiye ait mahrem gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler olduÄŸu belirlendi. MÃ¼ÅŸterilerinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini gizlice kaydeden Murat F., polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼pheli Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

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Ä°LANLARDA Ã–ZELLÄ°KLE KIZ Ã–ÄžRENCÄ°LERÄ° HEDEF ALMIÅž

Emniyetteki ifadesinde fantezi amacÄ±yla gizli kameralarÄ± yerleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yleyen Murat F., yaÅŸanÄ±lan durum nedeniyle utandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. KameralarÄ± hem canlÄ± izleyip hem kaydettiÄŸini itiraf eden Murat F.'nin kiralÄ±k ilanlarÄ±nda ise kendisini 'Ã¶ÄŸrenci dostu' olarak tanÄ±tarak, Ã¶zellikle kÄ±z Ã¶ÄŸrencileri hedef aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Murat F.'ye ait apart dairesinin camÄ±nda yer alan kiralÄ±k apart ilanÄ±nda Ã¶zellikle "kÄ±z Ã¶ÄŸrenciye" diye belirtmesi dikkat Ã§ekti. Sosyal medyada Murat F.'den ÅŸikayetÃ§i olunmasÄ± iÃ§in birÃ§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±.

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ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä° SAYISI 6â€™YA YÃœKSELDÄ°

Denizli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekiplerince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Mustafa F.â€™nin oÄŸlu H.B.F.â€™nin (20) de ifadesine baÅŸvuruldu. H.B.F., ifadesinde gizli kameralardan haberinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisinin de gizli kameralÄ± apart dairelerini zaman zaman kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Murat F.â€™den ÅŸikayetÃ§i maÄŸdur sayÄ±sÄ± ise 6â€™ya yÃ¼kseldi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri inceleyen ekiplerin maÄŸdurlarÄ± tespit edilerek Murat F.â€™den ÅŸikayetÃ§i olup, olmayacaklarÄ±nÄ±n sorulacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.