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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 15 Uzman Yardımcısı Alacak - ÖİB personel alımı başvuru şartları neler?

#ÖİB#Özelleştirme İdaresi Başkanlığı#Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 15 Uzman Yardımcısı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 15 Uzman Yardımcısı Alacak - ÖİB personel alımı başvuru şartları neler

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alımı için ilan yayımladı. 22 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’nin 31637 sayısında Özelleştirilme İdare Başkanlığının 15 uzman yardımcısı alımı yapacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda "Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7’nci dereceden 15 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı kadrosu için yetiştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacaktır." ifadelerine yer verildi. Peki, ÖİB personel alımı başvuru şartları neler?

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7’nci dereceden15 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı kadrosu için yetiştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı sayısı, sözlü sınava katılabilecek aday sayısı, KPSS puan türleri ve istenilen taban puanlar TABLO 1’de belirtilmiştir.

ÖİB personel alımı duyurusunun detayları

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 15 Uzman Yardımcısı Alacak - ÖİB personel alımı başvuru şartları neler


a) Giriş sınavı, Ankara’da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı https://www.oib.gov.tr internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı sınavına başvuru şartları

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (22 Kasım 2021) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2021 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 tarihi ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin TABLO 1’de belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 1’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),

d) Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak

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#ÖİB#Özelleştirme İdaresi Başkanlığı#Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 15 Uzman Yardımcısı

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