‘Özeller de 31 Ağustos’u beklesin’

Özel okullar için 17 Ağustos, devlet okulları için 31 Ağustos tarihi için hazırlıklar sürüyor. Bir yandan da okullarda alınacak tedbirler belirlenmeye başlandı. Hürriyet’e bilgi veren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Okulların açılıp açılmayacağını o haftaki vaka sayıları belirleyecek” dedi.

Vatandaşları, kurallara daha sıkı uymaları konusunda uyaran Yamanel, “Ben, özel okulların açılma tarihi olarak 31 Ağustos’u beklemelerini tavsiye ederim. Okullar açılırsa da çok ciddi önlemler alınacak. Aile de pozitif vaka bildirimi de sorgulanacak. Velilere taahhütname imzalatılacak. Okullarda COVID eğitimi verilecek. Ben öğrencilerin vatandaşımızdan daha uyumlu olacağını düşünüyorum” dedi.

OKULLARDA SIKI TEDBİR

Okulların açılmasıyla birlikte alınacak tedbirler şöyle sıralanıyor: