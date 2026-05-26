Özel’in yeni üssü Meclis

Polis müdahalesiyle boşaltılan CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel, çalışmaları için Meclis’i üs tuttu. Tuncer Bakırhan ile görüşmesinin ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Hepiniz hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk” diyerek, “Burası bizim siyasette var olduğumuz, tanıdığımız, Meclis tarihinin en uzun süre Grup Başkanvekilliği sonrası Grup Başkanlığı yaptığımız Meclisimiz, kurulduğu ilk gün gibi yine CHP’nin Genel Merkezi’ne de ev sahipliği yapıyor. Birinci Meclis’teydi Genel Merkezin ilk odası. Gün, şartlar öyle gerektirdi. Bugün de Meclis’te Genel Başkan odamız, grup yönetim kurulu odamız partimizin Genel Merkezi olarak işlev görüyor” diye konuştu. Özel, DEM Parti’nin ziyareti için de “Bu çok önemli ve kritik günde bu kıymetli dayanışma ziyareti bizim açımızdan da çok önemli” dedi.

BAKIRHAN: HUKUK SKANDALI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan da “Mutlak butlan kararıyla Türkiye’de demokrasi bir kez daha siyasi krizle karşı karşıya kalmıştır. Kolluk şiddeti ile ortaya çıkan görüntüler utanç verici ve kabul edilemezdir. Bunu kabul etmiyoruz” dedi ve şunları söyledi:

“CHP’ye yönelik bu saldırıyı açıkça kınıyor ve kesinlikle kabul etmiyoruz. Türkiye halkları bu tür dönemlerde her zaman demokrasiden yana tavır ortaya koymuştur. Geçmiş de bunu göstermiştir. Yargı eliyle toplumsal fay hatlarını tetiklemek, siyasi kutuplaşmayı körüklemek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Hukuksuzluk büyüdükçe toplumsal ayrışma derinleşir. Demokrasi ise bizi bir arada tutacak en güçlü ilkedir.”

Özel, EMEK Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ve beraberindeki heyetle de görüştü.

ÖZGÜR ÖZEL’E TBMM’DE YENİ UNVAN

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün TBMM’deki makamında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı kabul etti. Özel ve Bakırhan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP TBMM Grubu’nda Özgür Özel’in makamının yer aldığı odanın girişindeki CHP Genel Başkanı yazılı tabelanın da CHP Grup Başkanı olarak değiştirildiği objektiflere yansıdı.

ÖZEL’DEN CNN TÜRK’E ÖZÜR TELEFONU

CHP Genel Merkezi’nden önceki gün Meclis’e yürüyen Özgür Özel’e CNN Türk muhabiri Murat Bekmezci “Kemal Bey’le görüşecek misiniz” sorusunu sordu. Bunun üzerine Özgür Özel, Bekmezci’ye “Benim adımın altına ne yazıyorsun CNN” diyerek cevap verdi. Ardından Özgür Özel’in korumaları Murat Bekmezci ve kameraman Ali Uğurlu’yu darp etti. Özgür Özel de dün CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova’yı arayarak özür dileyip geçmiş olsun mesajlarını iletti. Murat Bekmezci ‘Tarafsız Bölge’ canlı yayında telefon görüşmesini anlatarak Özgür Özel’in bunun bir özür telefonu olduğunu vurguladığını belirtti.