Özel’in yeni MYK’yla ilk toplantısı... ‘Kazan kazan’ hedefiyle ittifak

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CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) dün yerel seçimler ele alınırken Genel Başkan Özgür Özel’in önceki günkü adayların temayül yoklamasıyla belirleneceği açıklaması da gündeme geldi. Özel’in bu konuda daha önce ön seçim sözü vermesi nedeniyle gelen eleştiriler de değerlendirilirken, Parti Sözcüsü Deniz Yücel de, ön seçim konusunda takvim sıkışıklığı olduğunu belirterek, “Şu anda hangi yöntemle yapılacağı konusu değerlendiriliyor, önümüzdeki günlerde örgütün de görüşü dikkate alınarak karar verilecek” dedi. Yücel, ittifak tartışmalarına ilişkin de şunları söyledi:

PAZARLIĞA DÖNÜŞMESİN

“Biz geçmişte ittifak yaptığımız partilerle iletişimimizi hâlâ sürdürüyoruz. Biz ittifaka hiçbir zaman kapımızı kapatmadık, kapatmayız. Ama bunun bir alışverişe, şurayı biz alalım şurayı siz alın pazarlığına dönüşmesine de karşıyız. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener’in bu konuda bir takım keskin açıklamaları oldu, olabilir. Daha yerel seçim takvimi açıklanmadı. Biz hem kazanmak için hem de ittifak yapacağımız partilerin kazanması için, demokrasimizin kazanması için gereken her türlü adımı da atarız.”

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‘EMANETÇİ BAŞKAN’ TEPKİSİ

“Özel’e emanetçi genel başkan yakıştırması yapılması en hafifinden Sayın Özel’e de Sayın İmamoğlu’na da saygısızlık ve hadsizliktir. MYK ya da YDK üyeleri bir kişiye yakınlığı ya da uzaklığıyla belirlenmedi, CHP’lilerin iradeleriyle seçildiler” diyen Yücel özetle şunları söyledi:

YARGITAY TEMİZLEMELİ

“(Anayasa Mahkemesi-Yargıtay tartışması) Yasalarla yönetilen bir ülkede devletin kurumlarının uyumlu bir şekilde çalışmasını gözetmesi gereken Cumhurbaşkanı’nın bu olaya bu şekilde müdahale etmesi kabul edilmez. Yargıtay’ın kararı yok hükmündedir. Yargıtay gibi köklü bir tarihe sahip, yüksek yargıçlardan oluşan bir kurumun çıkardığı krizi yine kendisinin temizleyip düzeltmesi gerekir.

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(Anayasa değişikliği) Biz Anayasa’yı tanımayan, uygulamayan bir anlayışla anayasa değişikliğini konuşup tartışmayız. Gereken her türlü mücadeleyi de gösteririz.”

AZERBAYCAN’A GÖNÜL ALMA ZİYARETİ

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki bazı açıklamalar nedeniyle partisiyle ilişkileri gerilen Azerbaycan’a “gönül alma” ziyaretine hazırlanıyor. Yeni MYK’nın ilk toplantısında Özel, ilk yurt dışı gezilerini KKTC ve Azerbaycan’a yapacağını söylerken, CHP’nin uluslararası ilişkilere yönelik yeni yol haritası da değerlendirildi. Özel, ilk gezilerini KKTC ve Azerbaycan’a yapacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özel, toplantı öncesinde gazeteci Yavuz Donat’a yaptığı açıklamada da, “Dost ve kardeş Azerbaycan’ı kırmışız. Yanlış yapmışız. Tamamen bizim hatamız. Telafi edeceğim, Can Azerbaycan’ın gönlünü alacağım” demişti.

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TÜRKİYE’NİN ÇIKARLARI

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, gezilere ilişkin hazırlıklara başlandığını belirterek, “Genel Başkanımızı yakın gelecekte KKTC ve Can Azerbaycan’da görebiliriz” dedi. Yücel, CHP’nin dış politika ve komşularla ilişkilerini Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda uluslararası hukukun ve diplomasinin temel kuralları çerçevesinde yürüteceğini de söyledi. Kılıçdaroğlu’nun seçim döneminde “hayatımın en büyük projesi” diye açıkladığı “Tarihi İpek Yolunu Canlandırma Projesi”nde kendisine yer vermemesine Azerbaycan tepki göstermişti.

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MANSUR YAVAŞ’LA GÖRÜŞTÜ

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul ederek görüştü. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Yavaş’ı da seçimlerde aday göstereceklerinin işaretini vermişti.