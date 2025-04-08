Özel’in PM listesi de firesiz

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Kurultayda Özgür Özel’in listesi ile muhalefet kanadının etkin ismi İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın “Denge ve Dayanışma” ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un her iki taraftan isimlerden oluşturduğu “Ortak Akıl Ortak Vicdan” listeleri yarıştı. PM için 181, YDK için 51 adaylık başvurusu yapılan kurultayda, Genel Başkan seçiminin ardından saat 20.00 sıralarında başlayan seçimler 24.00’e kadar sürdü. Oy sayımı ise 03.30 sıralarında tamamlandı.

CHP’nin pazar günü yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu da yer almıştı.

EN YÜKSEK OYLAR

- Özel’in listesi firesiz kabul edilirken, en yüksek oyları Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve Suat Özçağdaş ile Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal aldı. Yavuzyılmaz, bir önceki seçimde Özel’in listesini delerek PM’ye girmişti.

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HAPİSTE SEÇİLDİ

- “Her şey çok güzel olacak” sloganının mimarı olan ve İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı yapılan protestolarda gözaltına alınıp tutuklanan Berkay Gezgin ile Ankara’da trafikte uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden motokurye Samet Özgül’ün kız kardeşi Berna Özgül de Özel’in listesinden PM üyesi oldular.

- Gençlik kotasından ikinci kez PM üyesi olan Ahmet Hakan Uyanık ise hem Özel’in hem de Salıcı’nın listesinde yer alan tek isim oldu.

BU KEZ ÖZEL’İN LİSTESİNDE

- Bir önceki kurultayda Özel’in listesini delerek PM’ye giren isimlerden Semra Dinçer, Ali Haydar Hakverdi, Saniye Barut ve Aylin Nazlıaka bu kez Özel’in listesinden yeniden PM üyesi oldular.

- Genel Başkanlığı döneminde Kılıçdaroğlu’nun yakın kurmayları arasında yer alan Engin Özkoç 48’inci sıradan PM’ye girdi. Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı emekli büyükelçi, İstanbul Milletvekili Namık Tan da PM’nin yeni üyesi oldu. Tan’ın, Özel’in listesinde yer vermediği Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel’in yerine gelebileceği belirtiliyor.

- Özel, yine bir önceki kurultayda listesini delenlerden Müslim Sarı, Orhan Sarıbal ve Koza Yardımcı’ya bu kez listesinde yer vermedi. Salıcı’nın listesinden seçime giren bu üç isim yedek listede kaldı.

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- Salıcı’nın listesindeki isimlerden eski Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de seçilemeyenler arasında yer aldı.

PM’DEN İBB’YE GİDİYOR

- Özel’in listesinde yer vermediği Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir’in, Can Akın Çağlar’ın emekliliğinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne getirilmesi bekleniyor. Cem Aydın’ın ise Gençlik Kolları Başkanı olarak doğal PM üyesi olduğu için listede yer almadığı belirtildi.

İMAMOĞLU’NUN EKİBİ

- Kurultay öncesinde İmamoğlu’na yakın bazı isimlerin liste dışı kalabilecekleri iddialarının aksine önemli kurmaylarının PM listesindeki yerlerini korudukları da gözlenirken Özel, 60 kişilik PM’den toplamda 12 ismi değiştirdi.

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- Kılıçdaroğlu’nun partiye kayyum olarak atanıp atanmayacağı sorusuna verdiği “yüzüne tükürürler” yanıtı nedeniyle Kılıçdaroğlu cephesinin şimşeklerini üzerine çeken Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek 43’üncü sıradan PM’ye girdi. Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Zeybek, bir önceki kurultayda en çok oyu alan isimlerdendi.

- İYİ Parti’den CHP’ye geçen Bahadır Erdem de Bilim Kültür Sanat Platformu kontenjanından PM’ye girdi.

- Bu seçimlere ilişkin resmi sonuçlar, parti tüzüğündeki “cinsiyet” ve “gençlik” kotalarının uygulanması ve itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.

YENİ A TAKIMI BELİRLENECEK

CHP Lideri Özel, yeni PM’si ile ilk toplantısını cumartesi günü yapacak. Özel, bu toplantının ardından da yeni “A Takımı” olacak MYK’sını belirleyecek.

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Ankara’da trafikte saldırı sonucu hayatını kaybeden motokurye Samet Özgül’ün kız kardeşi Berna Özgül PM’ye girdi.Eylemlerde öne çıkan Mahmut Tanal da listenin üst sıralarında.“Her şey çok güzel olacak” sloganının mimarı Berkay Gezgin de PM’de. Gezgin, İmamoğlu protestolarında tutuklandı.Suat Özçağdaş en çok oy alan üç isim arasında.Deniz Yavuzyılmaz en çok oy alanlardan.

Eski parti sözcüsü Faik Öztrak PM’ye giremedi.

İŞTE YENİ PM

“Deniz Yavuzyılmaz, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, Gül Çiftci, Ensar Aytekin, Hikmet Erbilgin, Gamze Taşcıer, Ali Abbas Ertürk, Canan Taşer, Mahir Yüksel, Namık Tan, Turgay Özcan, Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Berkay Gezgin, Erhan Adem, Baki Aydöner, Semra Dinçer, Saniye Barut, Deniz Yücel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ozan Işık, Ali Haydar Hakverdi, Yalçın Görgöz, Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat, Murat Bakan, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, Ulaş Karasu, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Yalım Halıcı, Nazan Güneysu, Burcu Mazıcıoğlu, Mehmet Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz, İsmail Atakan Ünver, Ecevit Keleş, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Berna Özgül, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkın Denizaslanı, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Özgür Ceylan, Sinem Kırçiçek, Sevgi Kılıç, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Aylin Nazlıaka, Ahmet Hakan Uyanık, Uygar Parçal.”

Bilim, Kültür Sanat Platformu kontenjanından seçilenler: Yalçın Karatepe, Yankı Bağcıoğlu, Emine Uçak Erdoğan, Gülşah Deniz Atalar, Gökçe Gökçen, Bahattin Bahadır Erdem, Baran Bozoğlu, Berker Esen.

Yedekler: Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Mustafa Tunç Soyer, Koza Yardımcı, Oğuz Kaan Salıcı, Müslim Sarı, Ali Öztunç, Selçuk Sarıyar, Mahir Polat, Gonca Yelda Orhan.

Yüksek Disiplin Kurulu: Özgür Sağlam, Deniz Çakır, Turan Taşkın Özer, İsmail Emre Telci, Esin Fatma Temel, Özkan Tice, Nurdan Yücal, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Ekincan Aksoy, Ali Balta, Süleyman Bülbül, Deniz Demiröz, Aysemin Gülmez, Remzi Kazmaz.