Özel’in boykot çağrısına tepki! Tehlikeli bir yaklaşım

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önceki gece Saraçhane’de yaptığı konuşmada medya kuruluşlarına ve bazı şirketlere ‘boykot’ çağrısı yapması büyük tepki çekti. Hükümet kanadından da Özel’e eleştiriler yöneltildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atatürk Orman Çiftliği’nde, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Adalet Ormanı Fidan Dikim Töreni’nde şunları söyledi:

“Teröre, vandallığa, şiddete karşı adaletle, hukukla cevap vermeye devam edeceğiz. Ayrıca toplumun huzurunu, kamu güvenliğini tehdit eden gelişmelere karşı elbette görev ve sorumluluklarımızı aksatmadan yerine getirmekle mükellefiz. Bu bağlamda devam eden adli soruşturmalar hedef alınarak sokakları terörize etmenin, kamu düzenini bozmaya dönük söylem ve eylemlerin suç teşkil ettiği unutulmamalıdır.

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MARKALARIN HEDEF GÖSTERİLMESİ

Ne yazık ki günlerdir yalan ve iftiralar üretilerek bağımsız ve tarafsız Türk yargısına saldırılmakta, kamu düzenini bozma pahasına güvenlik güçlerimizi, polisimizi marjinal gruplara hedef göstererek çok tehlikeli bir provokasyona girişilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum.

Meydanlarda kontrolsüz gruplar önünde kışkırtıcı bir dil kullanılarak, ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markalarının isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır.”

ÇELİK: SİYASAL ZORBALIK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama da şöyle:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek, siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaşmıştır. Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığı’na liyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel’in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür.”