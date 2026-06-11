Özel’in 9 yakın kurmayı disipline sevk... CHP’de ihraç depremi

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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, disipline sevk edilen isimleri Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın, eski Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Ensar Aytekin ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile eski Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer ile milletvekilleri Veli Ağbaba ve Umut Akdoğan olarak açıkladı. Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan MYK’da kararın oy birliği ile alındığını da bildirdi.

GÖZLER BUGÜNKÜ PM’DE

CHP’de parti yöneticileri ve milletvekillerinin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk etme yetkisi Parti Meclisi’nde (PM) olduğu için gözler de bugün yine Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk toplantısını yapacak PM’ye çevrildi. Bu isimlerden PM üyesi olan Ağbaba, Akdoğan, Kayışoğlu ve Karabat’ın MYK’da haklarında alınan “tedbirli olarak kesin ihraç” kararı nedeniyle bugünkü toplantıya alınmayabilecekleri de belirtiliyor.

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31 OY GEREKECEK

Yedek üyelerinin olmaması nedeniyle 60 yerine 56 üyesi bulunan PM bu dört ismin de katılamaması halinde bugün 52 üyeyle toplanacak. Ancak, ihraçlar da dahil PM’deki kararların salt çoğunluk olan 31 oyla alınması gerektiği de vurgulanıyor. PM toplantılarına Grup Başkanvekilleri de katılabiliyor ancak oy hakları bulunmuyor, bu nedenle toplantıya hakkında herhangi bir işlem yapılmayan Grup Başkanvekili Murat Emir’in katılabileceği, ancak toplantıda oy kullanamayacağı belirtiliyor.

SARI: TEMİZ SİYASET İÇİN

Sarı, MYK kararlarına ilişkin bilgi verirken, partide çift başlı bir yönetim görüntüsü olduğunu, bu nedenle disiplin süreçleri işletmeleri gerektiğini söyledi. Bu kapsamda “kurultay davasında adı şaibe ile anılan 9 milletvekilini disipline sevk ettiklerini” belirten Sarı “Partinin butlan belasıyla ilişkilendirilmesine neden olan, haklarında şaibe bulunan ve iddianamelere konu olan arkadaşlarımızla ilgili disiplin süreci başlatma kararı aldık. Temiz siyaset açısından, partiyi arındırmak açısından zor da olsak bu karar alındı. Karar oy birliğiyle alındı. 9 arkadaşımız; tedbirli olarak kesin çıkarma cezası için Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi” dedi. Sarı, Grup Başkanı Özgür Özel ile ilgili değerlendirmenin ise daha sonra yapılacağını bildirdi.

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PM’DE KURULTAY GÜNDEMİ

Sarı, kurultay tartışmalarına ilişkin de, “Biz ne kadar ılımlı yaklaşımla diyalogla sona erdirelim ve partinin önüne yol haritası koyalım diye yaklaşsak da arkadaşlarımız bizim uzattığımız elleri hep geri çevirdi. İlerleme şansımız olmadı. Kurultayla ilgili tartışmalar en önemlisiydi. Genel Başkanımız yarın (bugün) PM toplantısında kurultayla ilgili bir sürecin başlatılacağını söyledi. Bizler kurultayın toplanmasına karşı değiliz. Biz kurultaysız yol yürüme niyetinde değiliz. Partinin içine düştüğü bu durumdan ancak bir siyasî müdahaleyle çıkabileceğini söyledik. Bu da hiç kuşkusuz kurultay. Hâlâ aynı yerdeyiz, PM’de yine kurultay tartışacağız. Ancak varmış olduğumuz noktada partide bir çeşit iki başlılığın oluştuğunu da görüyoruz” diye konuştu.

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İSTESEK PM’Yİ DÜŞÜRÜRÜZ

özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, ihraçlara karşı bu sabah Asliye Hukuk Mahkemesi’ne tedbir talepli başvuracaklarını belirterek, “Bunun hızlıca düzeltilmesini talep edeceğiz. Meclis Başkanlığına yazı yazarak grup başkanvekili arkadaşlarımızın görevlerinin başında olduğunu grup adına resmi yazıyla bildireceğiz. Grup başkanvekillerimiz de görevlerinin başındadır. Bakın, biz esasında istesek bugün yeterli sayıda arkadaşımızın istifasıyla Parti Meclisi’ni düşürürüz. Yeterli sayıda arkadaşımız istifa eder, Parti Meclisi üye tam sayısı yeter sayının altına iner ve o noktada denir ki; ‘Olağanüstü kurultay yapmak zorundasın. Başka yolu yok. Ama biz dedik ki; yarın gidelim, bu yanlıştan döndürmek için derdimizi anlatalım” ifadelerini kullandı.

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İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

İhraç oylamaları yapılacağı için gerilimli geçmesi beklenen bugünkü PM’de, Kılıçdaroğlu’nun kurmay ekibiyle, Özel’in yakın ekibinde yer alan isimler ilk kez aynı masanın etrafında karşı karşıya da gelmiş olacaklar. Saat 13.00’deki toplantıda Özel’in ekibinden Zeynel Emre, Yunus Emre, Gökçe Gökçen, Ulaş Karasu, Sevgi Kılıç, Aylin Nazlıaka, Selin Sayek Böke, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşçıer, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Gökhan Zeybek gibi isimler yer alacak.

‘BIÇAK SIRTI’YDI AMA

Kulislerde, PM’deki denge için, “Normalde Kemal Beyin ağırlığının hissedildiği bir listeydi. Ancak, ‘butlan’ kararının ardından Genel Merkez’de yaşanan görüntüler dengeleri etkiledi. Son durum için ‘açık oylamada bıçak sırtı” denebilirdi. Ancak, şimdi karşı taraftan dört isim muhtemelen katılamayacak. Ancak, bu ihraçlar kararlarının nasıl bir etki yaratacağı toplantıda görülecek. Muhtemeldir ki, Özel ekibi gizli oylama isteyecektir. Gizli oylamada ise nasıl bir sonuç çıkar bilinmez, muhtemeldir ki isimlere göre tercihler çıkabilir” yorumları öne çıktı.

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‘ALNINI KARIŞLARIM’

İhracı istenen isimlerden Umut Akdoğan ise “Bizi partiden atacaklarmış. Ne cehalet. Biz TBMM üyesiyiz. Milletvekillerini MYK kararı ile disipline veremezsiniz. Parti Meclisi kararı gerekir” dedi.

Ali Mahir Başarır da, “Usulsüz, hukuksuz, atanmış hakimlerin kararlarına alışanlar bizlere de tedbir kararı vereceğini sanıyorlar… Kendi parti tüzüğünü bile inkar eden bir anlayış bu! Atanması bile şaibeli bir grubun vermiş olduğu kararın bizim için hiçbir önemi yoktur” dedi. Gökhan Günaydın ise, “Allah akıl versin derim, başka bir şey demem. Oralarda görev yapanlar da bizi bilen insanlardır. Benim gözüme baka baka birileri söylesinler bakalım Gökhan Günaydın’ın şurada şöyle bir akçalı ya da ahlaki eksikliğini gördüm diye söylesinler de alınlarını karışlayayım” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA BOZBEY İÇİN 402 YIL HAPİS İSTEMİ

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Nilüfer’de belediye başkanlığı yaptığı döneme ilişkin ‘usulsüzlük’ ve ‘rüşvet’ suçlamalarıyla tutuklanıp, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu 37’si tutuklu, 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Bursa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen, Mustafa Bozbey ve eski Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem liderliğinde faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verilen 846 sayfalık iddianamede; Bozbey’in 402 yıla, Erdem’in ise 946 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.