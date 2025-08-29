Özel’e yeni soruşturma

Haberin Devamı

Özel, önceki gün İstanbul Beyoğlu’nda yapılan mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik olarak, “Sayın Akın Gürlek, bir belediye Sayıştay tarafından denetlenir. İnan Güney, hediye paketi gibi kendinden önceki AK Partili belediyenin belgelerini polise verdi. Poliste var, savcılıkta var. Yarın Beyoğlu’nun önceki yönetiminin kapısına dayan da görelim. ‘Hukuk insanıyım, yolsuzluğun peşindeyim, namusum var ben herkese eşit davranırım’ diyorsan, AK Parti’li belediyelere git de görelim” demişti.

Özel’in bu sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek resen soruşturma başlattı.