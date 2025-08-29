×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Özel’e yeni soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#Kamu Görevlisine Hakaret
Özel’e yeni soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Beyoğlu mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından resen soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Özel, önceki gün İstanbul Beyoğlu’nda yapılan mitingde  İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik olarak, “Sayın Akın Gürlek, bir belediye Sayıştay tarafından denetlenir. İnan Güney, hediye paketi gibi kendinden önceki AK Partili belediyenin belgelerini polise verdi. Poliste var, savcılıkta var. Yarın Beyoğlu’nun önceki yönetiminin kapısına dayan da görelim. ‘Hukuk insanıyım, yolsuzluğun peşindeyim, namusum var ben herkese eşit davranırım’ diyorsan, AK Parti’li belediyelere git de görelim” demişti.

Özel’in bu sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek resen soruşturma başlattı.    

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Özgür Özel#Kamu Görevlisine Hakaret

BAKMADAN GEÇME!