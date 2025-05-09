Özel’e saldırıya müfettiş incelemesi... Polislerin ifadesi alındı

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İKİ müfettiş



Olayın ardından Özel’in korumalarının geç müdahalesi tartışılırken, Özel halkla temasının kesilmemesi için korumalarına bu yönde talimat verdiğini ifade etmişti. Saldırının ardından İçişleri Bakanlığı, görevli ve sorumlu personelin ihmalinin olup olmadığının tespit edilmesi için iki müfettiş görevlendirdi. Özel’in koruma ekibinde görevli polislerin yanı sıra Beyoğlu ilçe emniyet müdürü ve bir il emniyet müdür yardımcısı, müfettişlere ifade verdi. İfadelerin ardından, görevli ve sorumlu personel hakkında idari soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek.



