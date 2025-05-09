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Özel’e saldırıya müfettiş incelemesi... Polislerin ifadesi alındı

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#Selçuk Tengioğlu#Özgür Özel#Saldırı
Özel’e saldırıya müfettiş incelemesi... Polislerin ifadesi alındı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e AKM çıkışı Selçuk Tengioğlu tarafından düzenlenen yumruklu saldırıya ilişkin koruma polisleri, Beyoğlu ilçe emniyet müdürü ve bir il emniyet müdür yardımcısı, müfettişlere ifade verdi.

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İKİ müfettiş

Olayın ardından Özel’in korumalarının geç müdahalesi tartışılırken, Özel halkla temasının kesilmemesi için korumalarına bu yönde talimat verdiğini ifade etmişti. Saldırının ardından İçişleri Bakanlığı, görevli ve sorumlu personelin ihmalinin olup olmadığının tespit edilmesi için iki müfettiş görevlendirdi. Özel’in koruma ekibinde görevli polislerin yanı sıra Beyoğlu ilçe emniyet müdürü ve bir il emniyet müdür yardımcısı, müfettişlere ifade verdi. İfadelerin ardından, görevli ve sorumlu personel hakkında idari soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

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#Selçuk Tengioğlu#Özgür Özel#Saldırı

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