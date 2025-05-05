Özel’e saldıran şüphelinin kaldığı otel mühürlendi

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Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrasında, Selçuk Tengioğlu isimli şüpheli CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldırdı. Saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı.

Saldırganın emniyetteki işlemleri sürerken, Beyoğlu'nda kaldığı otel tespit edilerek inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada evraklarında eksiklik tespit edilen otel, mühürlendi.

SALDIRGANIN KAHVALTI YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun AKM'ye gitmeden önce kaldığı otelde kahvaltı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Tengioğlu'nun otelin koridorunda yürüdüğü ve restoran kısmında kahvaltı yaptığı anlar yer alıyor.

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