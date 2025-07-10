Özel’e saldıran hâkim karşısında

Haberin Devamı

Tengioğlu duruşmada, “Planlı bir şekilde hareket etmedim. Kimseden bu konuyla ilgili talimat almadım ve yönlendirilmedim” dedi.

ÖZEL’İN BEYANI ALINACAK

Özgür Özel’in avukatı şikâyetlerinin devam ettiğini ve savunmasının aksine sanığın olayı planladığını söyledi. Buna karşılık söz alan Selçuk Tengioğlu, “Yaptığım eylemin doğru olmadığını biliyorum, bundan dolayı pişmanım ancak halen kızgınlığım devam etmektedir” dedi. Duruşma savcısı, Tengioğlu’nun tutukluluk halinin devamını talep etti. Tengioğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, müşteki Özgür Özel’in beyanının alınması için duruşmayı 7 Ağustos’a erteledi.