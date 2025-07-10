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Özel’e saldıran hâkim karşısında

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#Selçuk Tengioğlu#DAVA#Özgür Özel
Özel’e saldıran hâkim karşısında
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında saldıran Selçuk Tengioğlu, hakkında 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında hâkim karşısına çıktı.

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Tengioğlu duruşmada, “Planlı bir şekilde hareket etmedim. Kimseden bu konuyla ilgili talimat almadım ve yönlendirilmedim” dedi.

ÖZEL’İN BEYANI ALINACAK

Özgür Özel’in avukatı şikâyetlerinin devam ettiğini ve savunmasının aksine sanığın olayı planladığını söyledi. Buna karşılık söz alan Selçuk Tengioğlu, “Yaptığım eylemin doğru olmadığını biliyorum, bundan dolayı pişmanım ancak halen kızgınlığım devam etmektedir” dedi. Duruşma savcısı, Tengioğlu’nun tutukluluk halinin devamını talep etti. Tengioğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, müşteki Özgür Özel’in beyanının alınması için duruşmayı 7 Ağustos’a erteledi. 

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#Selçuk Tengioğlu#DAVA#Özgür Özel

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