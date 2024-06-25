Özel’e ‘ilk duruşma’ daveti

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş dün ziyaret ettiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, eşinin öldürülmesiyle ilgili davanın 1 Temmuz’da yapılacak ilk duruşmasına davet etti.



Özel dün partisinin MYK toplantısı öncesinde Ayşe Ateş ile görüştü. Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi’ndeki yarım saat süren görüşmenin ardından gazetecilere bir açıklama yapmadan ayrıldı. Edinilen bilgiye göre Ayşe Ateş, Özel’i, eşinin öldürülmesiyle ilgili davanın 1 Temmuz’da yapılacak ilk duruşmasına katılması için davet etti. Özel’in bu davete olumlu yanıt verdiği belirtilirken, yakın çevresi de Hürriyet’e, “Genel Başkan duruşmaya katılacak” bilgisini verdi.

LAFI HİÇ UZATMADAN ‘İNSAN’ DERİM

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ateş de, “Sayın Özel, duruşma günü bizimle olacağını ve bu siyasi cinayetin bütün yönleriyle aydınlanacağı son ana dek de bir adım geri atmayarak yanımızda duracağını tekraren ifade etti. Huzurundan daha umutlu, daha cesur, daha inançlı ve daha güçlü ayrıldım. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bana, Özgür Özel’i anlat, derseniz lafı hiç uzatmadan “insan” derim. İnsanlığını kaybetmeyenlere selam olsun.” dedi.