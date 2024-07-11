Özel’e Esad’dan olumlu yanıt... Şam yolcusu

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esad ile görüşmek üzere Şam’a yapmayı planladığı ziyarete Suriye yönetiminden olumlu yanıt geldiğini açıkladı. Bulut, dün katıldığı bir televizyon yayınında özetle şunları söyledi: “Şam ile irtibatımız var. Görüşme niyetine ilişkin, bu konuların çözümüne ilişkin niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonraki kısım sadece şartların olgunlaşması yani nerede görüşme yapılacak, hangi tarihte yapılacak bunlar konuşulacak. Ama biz niyet olarak bir an önce görüşme isteğimizi ifade ettik. Şam’dan da bu isteğe olumlu cevap geldi. Şartlar oluşunca bu görüşme gerçekleşecektir.”

ÖNCE KİM GÖRÜŞECEK

Suriye ile temasın önemine de vurgu yapan Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut sözlerine şöyle devam etti: “Bir sorun var ve bu sorunun müsebbiblerinden bir tanesi Cumhurbaşkanımız. On milyonun üzerinde mülteci geldi ülkemize. Yani yarattığı kültürel değişiklikler, ekonomide yarattığı hasar, toplumsal gerginlikler... Kayseri meselesi, Sivas’ın olduğu gün Kayseri’de olaylar vardı. Bu ülke 6-7 Eylül’leri yaşamış bir ülke, Maraş’ı yaşamış bir ülke. Bu kadar elektriğin yüksek olduğu bir yerde bu sorunu çözmeye dair kim sorumluysa ona destek vermek lazım. Efendim biz söyledikten sonra Tayyip Erdoğan da görüşeceğini ifade ediyor. Görüşsün. Bazen şöyle bir soru geliyor; ‘Önce CHP Genel Başkanı mı görüşecek, Cumhurbaşkanı mı görüşecek?’ Vallahi kim görüşürse görüşsün, çünkü bu meseleyi barışçıl bir yöntemle çözmek gerekiyor.”

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ÖZEL, TEMMUZU İŞARET ETMİŞTİ

- CHP Genel Başkanı Özel de planladığı Suriye ziyaretine ilişkin tarih olarak temmuz ayı ortasını işaret etmişti. Özel, “Detay vermeyeyim ama bir mutabakatımız var. Çok yakın bir süreçte Şam ziyareti olacak. Bir aksilik çıkmazsa bir heyetle gideceğim, görüşeceğim. Türkiye ile Esad’ın masaya oturup bu sorunu çözüp Avrupa’dan da kaynağın bulunması için inanılmaz gayret sarf edeceğim. Bu konuda şimdiye kadar görülmüş en büyük, en yoğun uluslararası temasları ve kampanyayı da yapacağız. Yeter ki Türkiye’de şu sığınmacı meselesinden kurtulmak üzere herkes iradesini göstersin. İnsan haklarına da aykırı işler yapmaksızın ama Kayseri benzeri olayları yaşamanın da endişesiyle bu meselenin çözülmesi lazım. Temmuz ayı içerisinde gerçekleşmesini ümit ediyoruz” açıklamasını yapmıştı.

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Özel, Körfez ülkeleri de dahil birçok ülkeye gidip görüşmeler gerçekleştireceğini ifade ederek “Suudi Arabistan ve Katar’a da gideceğim, adım basmadık hiçbir yer bırakmayacağız. Pekin’e davet aldık, gitmeyi düşünüyoruz. ‘CHP geldiğinde AK Parti’den geri kalır mı dış temaslarda’ algısının yıkılması lazım” demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek’te bağımsız Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği’ne ziyarette bulundu. Özel, İzetbegoviç’in mezarına çelenk bıraktı.

BOSNA’DA ANMAYA KATILDI

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- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Srebrenitsa soykırımını anma törenlerine katıldı. Özel ayrıca Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile görüştü.