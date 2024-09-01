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Özel’e Dilruba eleştirileri

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#Cevdet Yılmaz#Özgür Özel#Eleştiri
Özel’e Dilruba eleştirileri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir’de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’nun, tahliyesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından protokolde ağırlanmasını eleştirdi.

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Yılmaz, sosyal medya mesajında “Fikir hürriyeti, nefret söylemleri ile geniş toplumsal kesimlere hakaret etme hürriyeti değildir. Hiçbir demokratik siyasi ölçü insanlara küfredilmesini, açıkça hakaret edilmesini onaylamaz. Nefret söylemlerini fikir hürriyeti adı altında himaye etmek, gerçek anlamda fikir hürriyetine de büyük darbe vurmaktadır. Demokratik siyasi rekabetin yapılacağı birçok alan var. Hiç olmazsa nefret söylemlerine karşı siyaset kurumu birlik içinde olmayı başarmalıdır” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Özel’e “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur” eleştirisini yöneltti.

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#Cevdet Yılmaz#Özgür Özel#Eleştiri

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