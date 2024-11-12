Özel’e 81 il başkanından tam destek: İnanıyor ve güveniyoruz

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CHP Lideri Özgür Özel, partisindeki kurultay tartışmalarına ilişkin hafta sonu yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum. Artık bu lüzumsuz tartışmaları bıraksınlar. Bundan sonra CHP’den sözüme değer veren herkesi asla bu tartışmalara girmemeye çağırıyorum. İçe dönünce kaybediyoruz, kaybettiriyoruz. Bundan sonra CHP’de kimse birbirine laf yetiştirmeyecek” dedi.

TAKIM RUHUYLA ÇALIŞIYORUZ

Özel’e partisinin 81 il başkanından da tam destek geldi. İl başkanları yaptıkları ortak açıklamayla ’birlik’ mesajı verdi. Açıklamada özetle şöyle denildi: “Önümüzde önemli bir görev var; CHP’nin birinci parti olma konumunu, kararsız oyları da alarak en az yüzde 51 düzeyine çıkarmak, Atatürk’ün partisini iktidar yapmak. Bu amaç doğrultusunda üyesinden ilçe, il başkanına ve genel başkanına hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde takım ruhuyla çalışıyoruz. Bıkmadan usanmadan 24 saat çalışmaya devam edeceğiz. İktidar olana kadar toplumun her kesimiyle yan yana örgütlü mücadeleyi sürdüreceğiz.

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YAPAY GÜNDEME PRİM YOK

Erken seçim artık halkın çoğunluğunun talebi olmuştur, kaçınılamaz hale gelmiştir. Sandık halkın önüne gelene kadar seçim talebinin peşini bırakmayacağız. CHP demokratik bir partidir. Üye ve yöneticilerin, PM/MYK üyelerinin, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının öneri ve taleplerini dile getireceği parti içi platformlara sahiptir. Her üye parti içi kanalları kullanarak tüzükle güvenceye alınmış haklarını kullanabilir. Sokağın gündemi olmayan ve iktidar yürüyüşümüze hizmet etmeyen hiçbir konuyu parti içerisinde ve sosyal medya da gündem yapmayacağız. CHP örgütlerine ve Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e inanıyoruz, güveniyoruz. 81 ilde 973 ilçede CHP iktidarının ayak sesleri duyulurken kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz. Genel Başkanımızın yaptığı çağrıya uygun olarak unvan ve görevi ne olursa olsun tüm partilileri halkın gerçek gündemi için mücadeleye, birlik ve beraberlik içerisinde CHP iktidarı için çalışmaya davet ediyoruz.”

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FİTİLİ ATEŞLEYEN ÇIKIŞ

CHP’de kurultay tartışmalarının fitili, muhalefetin güçlü isimlerinden İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın normalleşme sürecini hedef alarak yaptığı çıkışla ateşlendi. Tartışmalar daha sonra Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in Salıcı’yı hedef alan sert açıklamasıyla alevlendi. CHP Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Mustafa Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Hasan Öztürkmen sosyal medya açıklamalarıyla Yücel’in Salıcı’ya yönelik sert ifadelerini eleştirdi. Milletvekilleri Ali Karaoba, Nermin Yıldırım Kara, Barış Bektaş ve Ali Öztunç ise Salıcı’nın açıklamalarını yeniden paylaşarak destek verdi.