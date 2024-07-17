Özel’den zamlara sandıklı tepki

Haberin Devamı

Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

TERCİHİMİZ PARLAMENTER SİSTEM

“15 Temmuz’da halkın iradesine kastedenler, demokrasiye vurdular ve geri püskürtüldüler. CHP hiç şüphesiz anılan terör örgütüyle, anılan cemaatle tarihsel husumeti olan bir yapıdır. Yıllarca biz bunlarla mücadele ettik, tehlikelere dikkat çektik. O gün de tüm milletvekillerimiz demokrasiye, Meclis’e, halk iradesine sahip çıktı.

Zaman zaman diyorlar ki; CHP artık güçlendirilmiş parlamenter sistem demiyor mu?’ Açık söylüyorum, bu ülkenin yönetim sistemi için CHP’nin vazgeçmediği tercihi güçlü bir parlamentodur, parlamenter sistemdir.

YANLIŞ DEVLETİN ELİNE SARILMIŞ

(MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Özel Harekât Merkezi’ni ziyareti sırasında elini öpen polis müdürü) Dün gördüğüm bir şaşkına da şunu söylüyorum; sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın, yanlış devletin eline sarılmışsın. Bir siyasiye saygı gösterilmesi eyvallah. O siyasinin bunu nasıl karşıladığı, neye ne kadar izin verdiği kendi tercihidir. Ama bu devletten maaş alan, bu milletin tamamı için görev yapması gereken, üzerinde üniformasıyla, yetkisiyle olan birilerinin bu ülkede siyasetin bir kısmının, küçük bir kısmının temsiline eğilmesini, el etek öpmesini asla kabul etmiyoruz.

Haberin Devamı

TUĞRUL TÜRKEŞ’E MHP NE DİYECEK

Osman Kavala ile ilgili Tuğrul Türkeş açıklama yaptı. Avrupa Parlamentosu’ndaki ziyaretimde bana, ‘Kavala orada tutuklu biz burada hapisiz. Saat desek Kavala çıkmadan ne saat soruyorsun diyorlar’ demişti. Tuğrul Bey emek verdi, dünya kadar çaba sarf etti olmadı. Bugün açıklama yapmış, biz söyleyince ‘CHP ajanları savunuyor’ dedikleri Kavala’yı ziyaret edeceğim, gerçek milliyetçilik bunu gerektirir diyor. Şimdi Tuğrul Türkeş’e MHP ne diyecek?

GEÇİM YOKSA ÇOK YAKINDA SEÇİM VAR

En düşük emekli aylığı 6 ay önce 10 bin lira olduğunda 25 kilo kıyma alıyordu, dün 16 kiloya düşmüştü, bugün yaptıkları sözde zamla 20 kiloya çıktı. Bugün siz emekliye zam yapmıyorsunuz, emeklinin cebinden 6 ay öncesine göre 5 kilo kıyma parası çalıyorsunuz. Bunun adı zam değil emekliye ihanettir, yazıklar olsun. Açlık sınırı 19 bin lirayken, asgari ücreti 17 bin liraya bırakanlara, bu ülke bugünlere gelsin diye alın teri akıtan, dirsek çürütenlere 12 bin 500 lirayı reva görenlere diyoruz ki, biz CHP olarak bu milleti sizin elinizden kurtaracağız. Sadece zenginleri kayıran yoksulu sömüren sisteme son verene kadar CHP olarak sizin için çalışıp mücadele edeceğiz, sizinle birlikte hakkınızı söke söke alacağız. Bu ülkede ya yüzler gülecek ya da yüzleri güldürecek halkın iktidarı gelecek. Madem geçim yoksa çok yakında seçim var.”

Haberin Devamı

KLAVYEDEN MUHALİFLİK

- ÖZGÜR Özel geçen hafta zamlara elektriklerin yakılıp söndürülerek tepki gösterilmesi eylemi için şöyle konuştu: “3 gün sürdürdüğümüz eyleme ülkenin her yerinden katılım oldu ama bazıları çıkıp, yeterince ışık yanmıyor, yeterince sahip çıkan yok dedi. Ne demek istiyorsun, Türkiye’de geçim sıkıntısı yok mu demek istiyorsun. Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Bir sözüm de klavye muhaliflerine, Twitter solcularına. Kardeşim Twitter’dan solculuğu, klavyeden muhalifliği bırakın, bu millet tarihin en büyük yoksulluğunu yaşıyor, çıkın meydanlara mücadeleye destek verin.”

Haberin Devamı

CHP’nin TBMM grup toplantısına Hatay’da 370 kişiye mezar olan Emlakbank konutlarının deprem mağdurları da katıldı. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)