Özel’den Zafer Partisi’ne ziyaret: Sandık gelmeden durmayacağız

Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaretinin ardından özetle şu açıklamaları yaptı: “Erdoğan’a hiç yenilmemiş Ekrem İmamoğlu, şu an cezaevindedir. 20 belediye başkanımız ve çok sayıda siyaset arkadaşımız ve bürokratımızla birlikte cezaevindedir. Son yerel seçimlerde 47 yıl sonra birinci parti olmuş, Adalet ve Kalkınma Partisi’ni girdiği bir seçimde mağlup etmiş Cumhuriyet Halk Partisi’ne de çoklu saldırılar işte bu yüzdendir. O yüzden de bizim pazarımız, tatilimiz yoktur. Biz sandık gelene kadar ve bu millet huzur bulana kadar durmayacağız, durmadan çalışacağız.

KENDİMİZ İÇİN İSTEMİYORUZ

(Ara seçim) Ben çağrımı bir kez daha söylüyorum. (Zafer Partisi ile ittifak) O süreçte karar alındığında tüm siyasi partiler hem kendi pozisyonlarını, hem siyasi etiğin gerektirdiği bazı gereklilikleri aralarında konuşurlar. Siyasetin gerekliliklerini ortaya koyacak ve muhalefeti bir ve bütün olarak bu iktidar karşısında tutabilecek her şey siyasi nezaket ve siyasetin gerçekleri dengesi de tutularak hayata geçirilebilir. Sandığı kendimiz için istemediğimiz için, milletin sesini duyurabileceği en doğru şekilde bir ara seçime katkı sağlarız.

DENİZ BAYKAL’I ÖRNEK VERDİ

(AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın açıklamaları) AK Parti ve CHP’nin ortak oylarıyla Anayasa’ya ‘Bir seçim bölgesindeki bütün milletvekilleri yoksa orada seçim yenilenir’ maddesi ne için konulmuş? Erdoğan’ın parlamento dışında kalmasını, Deniz Baykal nasıl demokrasi açısından tanımlamış, ne için görüşülmüş ve bayram değil seyran değil AK Parti ile CHP bir arada müştereken Anayasa’nın 78’inci maddesine tüm milletvekillerinin oyu ile o fıkrayı niye koymuş? Onu bir izah etsin Hayati Yazıcı. “

CHP Lideri, daha sonra Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen’i de ziyaret etti. Özel, asgari ücrette ve emekli maaşlarında düzenleme yapılmasını istedi.