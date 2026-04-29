Özel’den ‘yeni yol haritası’: 4 Mayıs’ta sahadayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da eylem yapan maden işçilerinin de katıldığı partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şöyle konuştu: “Soma’nın üzerinden 12 yıl geçti. Ama madencilerin çilesi bitmedi. Doruk Madencilik işçileri 9 gündür de Ankara’dalar, açlık grevindeler. Ücretlerini ve tazminat haklarını istiyorlar. Neredeyse o günden bugüne her gün polis ablukası var, gözaltılar var. Ne yapmış bu madenciler, suç mu işlemişler? 80 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca, AK Parti gelene kadarki hükümetler toplam 1186 maden ruhsatı vermiş, AK Parti sadece ve sadece Doruk Madencilik’in sahibine 2 bin 364 ruhsat vermiş. Özelleştirilen şirketlerde en az 60 bin işçi işinden oldu. Bu madencinin Soma’da olduğu gibi ölüsünün değeri var da dirisinin değeri yok mu kardeşim? Bir an önce bu sorunu çözün.

ARA ZAM ZORUNLULUK

Üç aylık enflasyon yüzde 10. Nisan enflasyonu bakalım kaç çıkacak? Ve üç aylık enflasyonla asgari ücretin alım gücü 3 bin lira azaldı. En düşük emekli maaşı 20 bin liranın alım gücü 3 ayda 2 bin lira azaldı. Fiilen 20 bin liralık emekli maaşı, zam aldığı gün 18 bin liraya düşmüş durumda. Daha dokuz ay var. En düşük memur maaşı 61 bin 900 lira, üç ayda 6 bin 100 lira azalarak 55 bin liraya düştü. Ara zam zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye’yi bitmeyen bir ekonomik krizin içine soktular. 10 yılı buldu, krizin içinden çıkamıyoruz. Sayın Erdoğan yine çareyi bulmuş, Varlık Barışı yapacakmış. Bu ülke sözde iki ‘barış’tan çok çekti. Biri İmar Barışı, sekiz kere çıkardılar. İkincisi de Varlık Barışı, onun da sekizincisini getiriyorlar.”

DEVR-İ SABIK YAPMAYACAĞIZ

“(İBB davası) Bu davada, 14 itirafçı dün itibarıyla ifadelerini geri çektiler. O yüzden artık bu meseleler bambaşka bir boyuta dönüşmüştür. Biz bize yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmayacağız. Şerefli yargı mensuplarının, emniyet mensuplarının da güvencesi bu devletin hafızasıdır. İktidar olduğumuzda devr-i sabık yaratmayacağız. AK Parti‘ye oy atanı, üye olanı, o dönemde iş bulanı asla suçlamayacağız.”

BAKAN ÇİFTÇİ’YE AYAŞ ÖVGÜSÜ

“(CHP’li vekile yönelik sözleri nedeniyle görevden alınıp soruşturma açılan Ayaş Kaymakamı) İçişleri Bakanı Ayaş Kaymakamı’na soruşturma açıp onu tenzili rütbe ile yolladığında, bu vakitten sonra benim İçişleri Bakanı’na ve Ankara Valisi’ne söyleyecek bir sözüm yoktur. Görevlerini devlet adamı gibi yapmışlardır. Kendilerini kutluyorum. Doğruya ‘doğru’ demek, yanlışa ‘yanlış’ dediğin günkü sözün ağırlığını korur.”

MADEN İŞÇİLERİ CHP GRUBUNDA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis grubunda konuştu. Toplantıya, tazminat ve maaş alacakları ile özlük hakları için Kurtuluş Parkı’nda dokuz gündür açlık grevi yapan Doruk Madencilik işçileri de katıldı. Özel, konuşmasında “1 Mayıs’ta Taksim” mesajı verdi.