Özel’den yeni partiye yeşil ışık! Z planı hazır

Haberin Devamı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün sabah NOW TV yayınında özetle şunları söyledi: “Bugün CHP’de genel başkanlık yapmış olan birisine yakışan, eğer ki bu rozeti takmaya utanmıyorlarsa partiyi kurultaya götürmek, bu kaosu bitirmektir. İl başkanlarımızı, Kadın Kolları Başkanımızı görevden aldılar. Olacak iş değil. Bunları yapıyorlar, ama kurultaya gelince yapmıyorlar. Ne zaman ki sizi yıldıracağız, siz gideceksiniz, herkes gidecek, meydan bize kalacak, parti bize kalacak... Delege imzalarını götürsün Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na ve desin ki ‘Yeterli imza geldi, yapabilir miyim?’ Alsın cevabı.

MERAKLISI DEĞİLİZ AMA...

Biz yeni parti kurmanın meraklısı değiliz ve hiç de istemiyoruz. Ama insanlarda şöyle bir duygu oluşuyor ve onu görmek, hak vermek lazım. Seçim kararı alındığı gün, ya bizi seçime sokmazsa? Bu risk alınır mı? ‘Alırım’ diyenler Genel Merkez’de oturuyor. ‘Alamayız’ diyoruz. Felaket senaryosu dediğimiz bu. Ama işi öyle bir tarafa eviriyorlar ki ‘CHP’den basın gidin, biz size kurultay yapmayacağız, bilmem ne yapmayacağız.’ Bizi yeni bir parti kurmaya bu yönüyle de zorluyorlar. Bir yandan o çalışma sürmeli. Ama bir baskın seçim ihtimaline karşı da bir başka siyasi parti hazır olmalı. Cumhurbaşkanı adayını göstermede hiçbir sıkıntımız yok. Milletvekili listelerinin verileceği bir partinin hazır olması lazım. Herkes bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B de kalmak, C de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım. O planlar da hazır.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

TEMMUZDA GELİŞME OLABİLİR

(Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?) Olabilir. Temmuz ayının sonunda, ağustos ayının başında, ekim ayına erken seçimi koydular. Ne yapacağız? O yüzden bizim ona da hazır olmamız lazım. O yüzden her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutmayıp milletin umutlarını kıramam ben. Bir partinin kuruluşunun uzun vadeli hazırlığını yapıyoruz. (Sunucunun ‘Temmuzda şeyler göreceğiz gibi’ sözleri üzerine) Teknik olarak hazırlanıyoruz. O partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz. Ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız. Şimdi Yargıtay’ı baypas edip bu işi adli yıla kadar görüşemesin diye çaba sarf ediyorlar. Böyle oyunlar var. Mesele Erdoğan ile millet arasındadır. Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında bir mesele değildir. Erdoğan da ne yapıp edip kalmaya karar vermiş. (Kemal Bey de Erdoğan’ın kalmasına mı yardımcı oluyor?) Burada bir menfaat birlikteliği oluşmuş görünüyor. - ANKARA

Haberin Devamı

‘KÜRSÜ’ YANITI: NE SAYINIZ VAR NE YETKİNİZ

Özel, haftaya salı günü Meclis grubunda kürsüye çıkmayı planlayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na da mesaj verdi. Özel, “Grup toplantısı yapacaksa grup yönetim kurulunun kararıyla ya da milletvekillerinin beşte birinin imzasıyla olabilir. Ne sayınız var, ne yetkiniz var, olacak iş değil” dedi.

A TAKIMINI TOPLADI

Özel, eski MYK üyelerinden oluşan ‘A Takımı’yla Meclis’te bir araya geldi. İhraç ve görevden alma kararları ile kurultay sürecine ilişkin yol haritasının ağırlıklı gündem oluşturduğu toplantıya, tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile önceki gün Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alınan Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da katıldı.

Haberin Devamı

HAL ESNAFINI ZİYARET ETTİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün Meclis’te bir araya geldiği A Takımı ile toplantısının ardından Ulus Hali’nde esnaf ziyareti yaptı. Esnafın kendisine ikram ettiği kayısı ve kirazın tadına bakan Özel’e alışverişe gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelen Özel, “Her türlü çelmeye rağmen, her türlü müdahaleye rağmen biz milletin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Allah’a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir Genel Başkan var” dedi.

CHP YDK İTİRAZLARI GÖRÜŞTÜ: GÜNAYDIN’IN TEDBİRİ KALKTI

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) dün toplanarak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından kesin çıkarma istemiyle disipline sevk edilen CHP milletvekillerinin ‘tedbir’ kararına yönelik itirazlarını görüştü. Mahir Polat başkanlığında Genel Merkez’de yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan YDK üyesi Süleyman Bülbül, milletvekilleri Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut’un haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazı görüştüklerini söyledi. Günaydın hakkındaki tedbirin oybirliğiyle kaldırıldığını belirten Bülbül, diğer isimlerin tedbire yönelik itirazlarının 10’a karşı 3 oyla reddedildiğini bildirdi. Bu kararla Günaydın’ın Grup Başkanvekilliği görevine devam etmesinin kaçınılmaz olduğunu da belirten Bülbül, “Meclis Başkanlığı’nın atması gereken bir adımdır, bu durumu düzeltmesi gerekmektedir. YDK kararı, Meclis’e gönderilecektir” dedi. Bülbül, 9 milletvekilinin ihraçla ilgili sürecinin devam ettiğini de hatırlatarak, bu konuda Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde itirazlarına devam edeceklerini söyledi. Kulislerde, Günaydın ile ilgili “tedbir” kararına Kılıçdaroğlu cephesinden de itirazlar olduğu konuşuluyor. -ANKARA

Haberin Devamı

TBMM’YE SEVK EDİLDİ: 12 VEKİL HAKKINDA 14 FEZLEKE

TBMM Başkanlığı’na, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’nda bunlarla birlikte Özel hakkında bekleyen fezleke sayısı 58’e ulaştı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı’nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon’a havale edildi. Karma Komisyona CHP Grup Başkanı Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın dosyaları sevk edildi. Özel ve Sarıgül’e ait 2’şer dosya bulunuyor.

Haberin Devamı

Özel, hakkında TBMM Başkanlığı’na sunulan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik dosyalara ilişkin, “Bizim ona bağışıklığımız, aşımız var.” dedi. -ANKARA

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY CHP’DEN İSTİFA ETTİ

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’de mutlak butlan kararı sonrasında yaşanan gelişmeleri ve parti içindeki ihraç süreçlerini gerekçe göstererek CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tugay, şunları söyledi:

“CHP’mizin maruz kaldığı ‘mutlak butlan’ kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün, bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl Başkanımızın görevden alınması, İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır. Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça gözardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir.

‘BU MÜCADELENİN BİR PARÇASI OLMAYA DEVAM EDECEĞİM’

Bugüne kadar ki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Ancak anlıyor ve görüyorum ki, iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi’ne ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak ‘mutlak butlan CHP’si’ bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla CHP üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak başkanlık görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim.” Başkan Tugay’ın istifasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır, CHP Meclis Üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak’ın da CHP’den istifa ettiği öğrenildi. -ANKARA