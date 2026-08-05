Özel’den ‘yeni nesil’ partiye davet

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk kez kamuoyuna açık olarak düzenlediği TBMM grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

“Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adımı atıyoruz. Yeni Parti olarak demokratik katılımı esas alan yeni bir örgütlenme modelini çalıştık ve milletimize arz ediyoruz. Bu örgütlenme modelinin asli unsuru Yeni Parti’nin eskisi olmayan, her birisi yeni; kıdemlisi olmayan, her biri bir diğeri kadar kıdemli; sözü başkasından geride olmayan, sesi daha az çıkmayan, iddiası kimsenin gerisinde olmayan; herkesin birbirine eşit, yepyeni üyeleridir.

DELEGE YERİNE ÜYE SEÇECEK

Artık delegelik, Siyasi Partiler Kanunu’nu gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak ve Yeni Partimizde her bir üye, ilçe başkanının, il başkanını ve Genel Başkanı doğrudan seçecektir. Üyelerin söz, yetki ve karar sahibi olduğu yeni nesil siyaset Yeni Parti ile birlikte kurulacaktır.

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Yeni Parti’nin teknik kuruluşu bizler tarafından tamamlanmıştır. Ancak siyasi kuruluşu birinci kurultayımıza kadar önümüzdeki yaklaşık üç aylık sürede Anadolu’da ve Trakya’da mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il milletimizle birlikte gerçekleşecektir. ‘Ülkenin geleceğinde ben de olacağım’ diyen herkesi Yeni Parti’ye, yeni siyasete davet ediyorum. Gelin, kurucu olun.

CHP’LİLERİN YENİ PARTİSİ

Bu parti, gözyaşlarıyla ayrıldığımız CHP’lilerin Yeni Partisidir. Bu parti, Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların Yeni Partisidir. Ancak yalnızca birbirimize benzeyenlerin değil; farklılıklarını koruyarak ortak bir gelecek inşa etmek isteyen bütün demokratların Yeni Partisidir. Bunun için tüm demokratları, milliyetçi demokratları, muhafazakâr demokratları, Kürt demokratları, liberal demokratları, sosyalist demokratları, Türkiye’nin bütün demokratlarını Yeni Parti’nin yeni siyasetine davet ediyorum.

Online üyelik sistemimiz bir haftadır hazır durumda. Bir model elimizde hazır. Sadece Yargıtay‘dan ve birkaç kamu kurumundan onay süreçlerini bekliyoruz.

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700 BİNİ AŞAN İSTİFA

Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık. Ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. Şimdi artık vakittir. Geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza, bu yeni nesil siyasete, Yeni Parti’ye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun; Yeni Partimize buyrun.”

BAĞIŞLARDAN İKİ KALEM HARCAMA

“Yeni Partimiz siyasetin sanki bir meslek gibi yıllarca yapıldığı bir yer olmayacak” diyen Özel şöyle devam etti:

“Partimizde her makamda dönem sınırı uygulanacak. Tüm yönetici makamlarında üç dönem olarak en fazla uygulanacak. İster Genel Başkanlığında girdiğim seçimden parti birinci parti olarak, iktidar olarak çıkmadıysa; ertesi gün kurultayı topluyorum ve aday olmuyorum. Üçüncü başlığımız şeffaflık. GRECO kriterlerine tam uyumlu Siyasi Etik Yasası, Siyasi Şeffaflık Yasası YENİ Parti’nin size ilk önerisidir. Toplamda 240 milyon lira bağışta bulunuldu. Bağışlarla ilgili verileri düzenli olarak açıklıyoruz. Şu ana kadar gelen bağışlardan harcanan iki kalem var. O da dün yapıldı. İnşaatı bitmek üzere olan genel merkezin doğalgazı ve suyu açıldı.”

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‘İLK GÜNÜN GÜNAHI OLMAZ’ DEDİ KENDİNE GÜLDÜ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün ilk kez yeni kurulan partisinin TBMM’deki ilk açık grup toplantısına katıldı. Özel, kürsüde Yeni Parti’ye yapılan bağışlarla birlikte gelen mesajları kürsüden okudu. Özel, konuşmasının bir bölümünde cümleye “Cumhuriyet” diye başlayınca hemen düzeltti ve “Yeni Parti grubu olarak” diye devam etti. Salonda alkışlarla beraber gülüşmeler de yaşanınca Özel, “Gülme, olur o kadar. İlk günün günahı olmaz” diyerek kendisi de güldü. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)



