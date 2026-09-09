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Özel'den Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilk yorum

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#Mansur Yavaş#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Özelden Yavaşın Cumhurbaşkanı Erdoğanla görüşmesine ilk yorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 21:11

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Ondan şüphem olmaz. Mansur bey bu konuda hassastır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza TV'de canlı yayında bu görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Özgür Özel, şunları söyledi:

"Haberim var. Mansur Bey, birtakım yatırımlar, projeler, belli şeylerle ilgili randevu istemek istediğini bana söylemişti. Son görüşmemizde de “Böyle bir şey olacak, bilginiz olsun.” demişti. Mansur Bey bu konularda çok hassastır. Çok nettir yani. 'Randevu verilmesi durumunda gideceğim' demişti. Talepten önce söylemişti. Böyle gerçek bir arkadaşlık, kardeşlik hukukuna sahibiz. Kendisinden son görüşmemizde de böyle bir görüşmenin olabileceğini söylemişti. Benim haberim var. O konuda bir sıkıntı yok. Mansur Bey'in hiçbir şeyinden şüphem olmaz o konuda. Ankara'nın menfaatleri için ve bizim de haberimiz ve onayımızla yaptığı bir görüşme."

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#Özgür Özel#Mansur Yavaş#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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