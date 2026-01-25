Özel’den Yalova’da kentsel dönüşüm çağrısı

Haberin Devamı

CHP, Yalova’da ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 84’üncüsünü düzenledi. Burada kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel özetle şu mesajları verdi: “Bu güzel şehir bir ay önce kara bir güne uyandı. Terör örgütü IŞİD mensuplarına yönelik bir operasyon yapılırken maalesef üç polisimiz şehit oldu. Ailelerine ve Yalova’ya bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Bu memleketin her evladı değerlidir. Türk polisi bu sefer de bizim güvenliğimiz için, belki yılbaşı gecesi Yalova’yı, İstanbul’u kana bulayacak canilere karşı göğsünü siper etti. Elbette soruşturmayı tüm boyutlarıyla yakından takip ediyoruz.

MİLLET İMZA TOPLADI

Deprem bölgesi Yalova’da kentsel dönüşümün hızlanması için kolaylaştırıcı uygulamalar devreye alındı. Master plan oluşturuldu, rezerv alan planları belirlendi, buna göre imar planı yapıldı. Ve kentsel dönüşüm için belediyemiz döndü bu talebini iletti, kabul etmediler. Kentsel dönüşüm için devasa bir imza kampanyası yapıldı, 25 bin haneden imza alındı yollandı; hâlâ daha buradan ses çıkarmıyorlar. Hemen şurada Sındırgı’da, Manisa-Balıkesir sınırında 5 büyüklüğünde bir uyarı daha geldi iki gün önce. Bu millet depreme karşı kentsel dönüşüm istiyor. Belediye başkanları üstüne düşeni yapmış, millet imza atmış kentsel dönüşüm istiyor. Buradan Murat Kurum’a çağrımdır: Yalova’nın kentsel dönüşümünün önünü açın, yeni bir felaketin sebebi olmayın.”

Haberin Devamı

ERDOĞAN’A HATAY CEVABI

“Buradan Tayyip Bey’e iki hususu daha hatırlatıyorum. Soruyorum soruyorum cevap yok, başka şeyler konuşuyorsun. Ben sana, ‘deprem bölgesine gittim, toplayamadığın kalabalığı topladım, yağmurda bütün gerçekleri anlattım, eğer sen haklıysan gel birlikte deprem bölgesini gezelim’ dedim. Bir daha soruyorum, cevap bekliyorum. Sen bir şey söylüyorsun, Hatay’ın sokakları başka bir şey söylüyor. Benimle birlikte 6 Şubat’ta Hatay’da sokakta gezmeye var mısın yok musun?”