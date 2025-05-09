Özel’den X’e çağrı... Karara uymayın

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan’ı, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

İmamoğlu’nu tutuklandığı günden itibaren cezaevinde altıncı kez ziyaret eden Özel, yaklaşık 3.5 saat süren ziyaret sonrası yaptığı açıklamada ziyaret etmek istediği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın hasta olduğunu öğrenip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Özel özetle şunları söyledi: “Doktor kontrolüne gittiğini öğrendik. Rahatsızlıklarına rağmen, suçlandığı suçların herhangi bir yatarı olmamasına rağmen âdeta Mussoli’nin ön infaz yöntemi gibi hırs alırcasına yapılan haksız tutukluluğunun bir an önce kaldırılmasını ümit ediyoruz. Tutukluluğu bir cezaya dönüştürüyorlar. Ekrem Başkan ve İBB dosyası özelinde net olarak söylüyoruz ki bu tutuklamada bir tane kanıt bulunamadı.

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DİJİTAL DARBE EVRESİ

Ekrem İmamoğlu’nun X hesabını kapatarak onunla mücadele etmeye çalışıyorlar. 19 Mart darbesinin çeşitli evreleri var, bu evrelerden şu anda dijital darbe evresiyle karşı karşıyayız. Şirketlerine, İBB ile iş yapan bütün şirketlere el koymaya kalkarak algı yaratmaya çalıştılar ama şimdi başsavcının kızdığı, ‘Bomboş geldi, beceriksizler’ dediği MASAK raporuyla da hiçbir şeyi destekleyemediler. Utanç içindeler ve gerçekten ne yapacaklarını şaşırdılar. Şu anda içinde bulunduğumuz evre panik evresidir. Panik evresinde yaptıkları iş aileye saldırmak, çocukla uğraşmak ve sosyal medya hesabı kapattırmak gibi saçma sapan noktalara gelmiştir.

X KARARA UYMAMALIDIR

Ekrem İmamoğlu yaptığı bir paylaşımla suç işliyorsa, suç olan ifade neyse ona dava açarsın, suç duyurusunda bulunursun. Bir suç varsa mahkeme karar verir, o paylaşıma engel gelir. Ekrem İmamoğlu ‘Şikâyet edin, ses yükseltin, tepki gösterin’ diyor, kamu düzeni nerede bozulmuş? Bunun üzerine erişim engeli kararıyla sonlandırıyorlar. Burada elbette X bu karara uymayabilir, uymamalıdır.

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Biz buradan sonra ne yapacağız? Kendisinin ilk mesajını ve bundan sonraki mesajlarını ‘#İmamoğluHerYerde’ hashtag’i ile paylaşacağız, Mansur Başkan aynı hashtag’le o hesaptan paylaşacak. Ayrıca İmamoğlu’nun bir uluslararası hesabı var. Bundan sonra o hesabı ana hesap olarak kullanacak.”

BEN BU KİŞİDEN ŞÜPHELENİRİM

ÖZGÜR Özel, AKM çıkışı sonrası uğradığı yumruklu saldırı ve otopark tartışmasına ilişkin de şöyle dedi: “Birileri o adamı, AKM’ye en yakın katillerini harekete geçiriyorlar. Ben geliyorum. Nereden çıkacağıma koruma ekibim riski değerlendirip, genel duruma bakıp, bakanların sokulduğu, herkesin sokulduğu otoparka ‘Bizim arabamızı da sokun’ diyor. Bir kişi ‘Hayır’ diyor. Ana Muhalefet Lideri olarak bir kişi bizi oraya sokmuyor. O kişi diyor ki, ‘Arabanız burada duracak’, saldırgan ilk andan itibaren orada zaten. O orada duruyor ve beni bir kişi aracımızı yer olduğu halde almadığı için, ‘Buradan yürü’ diyor. Şimdi ben bu kişiden şüphelenirim.

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SİNAN ATEŞ PROTOKOLÜ

Onun dışında adımızı anmadan yazıp, bütün partisine Sinan Ateş cinayeti protokolü uygulatanlar var. ‘Özgür Özel’e taziye yapmayın.’ Bir kişi paylaşım yapamıyor, yapana engel oluyorlar. Ben bunu hak etmedim. İnsan olarak, 14 yıldır siyasetçi Özgür Özel olarak, Manisa’da bildiğim bir MHP’linin, bir ülkücünün haberdar olup da cenazesine yetişmediysem, taziyesine gitmediğim, taziyesine gitmediysem telefon açmadığım, bilip de yoktur. Meclis’te yoktur. Savaşta mıyız, siyasette miyiz ya? Size oy verenler savaş mı istiyor, hizmet mi istiyor?”