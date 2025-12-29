×
Gündem Haberleri

Özel’den Uludere paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şırnak Uludere-Roboski’de 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalama olayının 14. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Uludere-Roboski’de yaşananlar için, “Türkiye’nin yakın tarihinde bir utanç olarak duruyor” diyen Özel, şunları söyledi:

“Şırnak Uludere-Roboski’de 14 yıl önce bombalanarak öldürülen 34 sivil yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Acının ve gözyaşının dili, dini, ırkı olmaz. Her acı hep birlikte Türkiye’nin acısıdır. Hüznümüz de sevincimiz de ortaktır. Hâlâ sorumluları korunan bu katliam Türkiye’nin yakın tarihinde bir utanç olarak duruyor. Biz, mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ülkeye hep birlikte adaleti getireceğiz.”

CHP Lideri Özel ayrıca rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

NİKÂH ŞAHİDİ

CHP Lideri Özel, İzmir’de Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ile iç mimar Berfin Gümüşboğa’nın düğün törenine katıldı. Çiftin nikâh şahitliğini de yapan Özel, Gümüşboğa ve Uzun ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

