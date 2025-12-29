Özel’den Uludere paylaşımı

Haberin Devamı

Uludere-Roboski’de yaşananlar için, “Türkiye’nin yakın tarihinde bir utanç olarak duruyor” diyen Özel, şunları söyledi:



“Şırnak Uludere-Roboski’de 14 yıl önce bombalanarak öldürülen 34 sivil yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Acının ve gözyaşının dili, dini, ırkı olmaz. Her acı hep birlikte Türkiye’nin acısıdır. Hüznümüz de sevincimiz de ortaktır. Hâlâ sorumluları korunan bu katliam Türkiye’nin yakın tarihinde bir utanç olarak duruyor. Biz, mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ülkeye hep birlikte adaleti getireceğiz.”

CHP Lideri Özel ayrıca rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

NİKÂH ŞAHİDİ

CHP Lideri Özel, İzmir’de Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ile iç mimar Berfin Gümüşboğa’nın düğün törenine katıldı. Çiftin nikâh şahitliğini de yapan Özel, Gümüşboğa ve Uzun ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.



