Özel’den TÜSİAD tepkisi

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YENİ BİR ŞEY SÖYLEMİYOR

“TÜSİAD yeni bir şey söylemiyor. Bunu ilk kez TÜSİAD da söylemiyor. Hepimiz söylüyoruz. Bu söylediklerinin hangisi yaşanmadı Türkiye’de? Yaşam hakkıyla ilgili, insanların konakladıkları bir otelde bir yangın çıkıp da bu kadar kişinin hayatını kaybetmesinden tutun da yaşam hakkına dair söylediklerinden, yargı bağımsızlığına, soruşturmalara dair söylediklerine kadar TÜSİAD nerede haksız? Bugün açılan soruşturma, dün TÜSİAD Başkanı’nın yaptığı açıklamayı doğrulamıştır. Böyle bir açıklama dünyanın hangi ülkesinde soruşturma ile sonuçlanır? Bugün yapılan baskılar, Türkiye’de kimseye fayda etmemektedir.

Ayrıca hukuk devletiyle ilgili talep, elbette ki en çok da iş dünyasının talebi olacak. Bu insanlar sizin hukuk tanımaz, öngörülemez tutumlarınız yüzünden yabancı ortak bulmakta, yabancı kaynak bulmakta da zorluk çekerler. Bu hükümetin bu tutumu yüzünden Türkiye’de herkes daha pahalı kredi kullanıyor yurtdışından. Belediyesi de öyle, onaylanırsa şayet. Kamu kurumları da öyle. Özel sektördeki şirketler de öyle. O yüzden adalet isteyenlere ‘Sen bu işlere karışma’ diyemezsiniz, hele hele böyle soruşturmalar açamazsınız.

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SİYASİ OPERASYON

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “CHP’li belediye başkanları kendi aralarında çatışıyorlar” sözleri) Sayısız saldırı altında bütün muhalefet. En son TÜSİAD’a geldi. Yarın bir dernek açıklama yapsa biliyor ki TÜSİAD’ın başına gelen benim de başıma gelecek. İstanbul’u sindirmeye, susturmaya çalışan bir siyasi operasyon, Türkiye’ye korku salan bir siyasi operasyon gerçekleşiyor. Erdoğan’ın siyasi rakipleri tek tek ayıklanıyor. Ondan sonra tutmuş, ‘Benim alakam yok. Ben karışmam. Siyasi yasak benim işim değil ki’. Siyasi yasak mağduriyetini anlata anlata iktidara gelenler, bugün rakiplerine, yani neyle muhatap oldularsa mislini kendileri yapıyorlar. Gördükleri zulümden ders alıp bu ülkeyi demokratik bir ülke yapacaklar diye düşünürken, kimselere bunu yapmazlar diye beklerken beterini yapıyor. En sonunda siyasi rakibi olan siyasi partileri kapatmaya da gelirlerse şaşırmam.

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CHP’DE 41 GÜNLÜK ADAY TAKVİMİ

CHP, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği 41 günlük ön seçim takvimini açıkladı. Gerekli şartları taşıyan adaylar için başvuru pazartesi günü başlayacak ve cuma günü sona erecek.

Adaylık için 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış ve seçilme yeterliği olanlar en az 20 milletvekilinin imzasıyla başvurabilecek. 28 Şubat’a kadar partiye yeni üye olanlar da mevcut 1,6 milyon üyeyle birlikte ön seçimde aday için oy kullanabilecek. 23 Mart pazar günü yapılacak aday ön seçimi için Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin sandık kurulacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ön seçime katılmama kararıyla birlikte adaylık yarışında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu en güçlü isim haline geldi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, dün takvimi açıkladığı basın toplantısında, “Türkiye demokrasi hayatına çok önemli bir kazanımı armağan edeceğimiz bir önseçim gerçekleştireceğiz. Tüm süreci şeffaf bir şekilde paylaşarak, yıllardır adım adım iktidar tarafından yıkılmış olan demokrasiye can verecek bir seçimin nasıl yapılacağını 1.6 milyon üyemizle göstermiş olacağız” dedi ve 41 günlük takvimi şöyle açıkladı:

ADAYLIK ŞARTLARI

◊ Cumhurbaşkanı seçimi adaylık şartlarını sağlayanlar; 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, Milletvekili Seçimi Kanunu’ndaki seçilme yeterliliğini taşıyanlar; ez az 20 milletvekilinin imzasıyla başvuruda bulunabilecek. Bir milletvekilimiz birden fazla aday için imza verebilecek. Ön seçim için ilçe, il ve genel merkezde beşer kişilik seçim kurulları oluşturulacak.

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ÖN SEÇİM 23 MART’TA

Genel sekreterlikçe hazırlanan seçmen listeleri oy verme gününden 7 gün önce 3 gün süreyle askıya çıkarılacak, askı listelerine itirazlar merkez kurulca incelenerek karara bağlanacak. Genel Sekreterlik mührünü taşıyan oy pusula ve zarfları ile diğer oy verme araçları Genel Merkezce hazırlanarak ilçe başkanlıklarına gönderilecek. 23 Mart pazar günü yapılacak ön seçimde, her bir sandıkta 600 üye oy kullanacak, adaylar sandıklarda müşahit bulundurabilecek. Sandık sonuç tutanakları ile ağzı plastik kelepçeyle kilitlenen oy torbaları ile taşınacak. Seçim süreçlerine ilişkin itirazlar merkez kurulca son gün 27 Mart perşembe olmak üzere kesin karara bağlanacak.

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ADAYI GEÇ BELİRLERKEN HATA YAPTIK

CHP Lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Erken seçim yok’ açıklaması için şöyle konuştu: “‘Ülkenin böyle bir talebi, sorunu yok ki’ demiş. Malezya’da falan yok herhalde. Bizim burada var. Onu inip bir de pazarda ateş pahası etiketlerle muhatap emekliye sorsun. Biz geçen seçimde, adayı çok geç belirlerken hata yaptık. Ama sürekli ittifak konuşarak çok erkenden de hata yaptık. İttifak ihtiyaç olursa günü geldiğinde bunlar mutlaka değerlendirilir. Şimdi yürüyen süreç CHP’nin kendi adayını belirleme sürecidir. Buradan ‘Toplumsal muhalefetin adayını biz belirliyoruz’ gibi bir yaklaşımımız da yok. Ama bütün muhalefet partilerini çok önemsiyoruz. Toplumsal muhalefeti bir arada tutmak ve onlarla bir arada olmak için, hep birlikte olmamız için bir patronaj talebimiz yok.”

KURULTAY SORUŞTURMASINDA 3 TANIK İFADE VERDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nda “kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin soruşturmasında, bir parti delegesi ile iki partilinin ifadeleri alındı. Tanık delege, kendisi ve 8 delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel’e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduklarını öne sürdü. Tanıklardan biri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne kurultayın iptali için dava açtı. Önümüzdeki günlerde tanıkların beyanlarında ismi geçen kişilerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.