Özel’den TUSAŞ’a ziyaret: Korkmuyoruz sinmiyoruz

Haberin Devamı

TUSAŞ’a yönelik saldırının ardından MYK’da alınan kararı video mesajla duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi: “Her türlü şiddete karşı bir ‘Yaşam Hakkı Mitingi’ne karar vermiştik. Bu mitingi iptal edip etmemeyi değerlendirdik. Terörün amacının zaten siyasetin kanallarını kapatmak, korkuyu egemen kılmak ve her türlü bir araya gelmeyi, her türlü tepkiyi bastırmak ve korku yayarak insanları evlerine hapsetmek, içlerine kapamak olduğu konusunda fikir birliğine vardık.

ÖCALAN İMRALI’DAN KONUŞSUN

‘Korkmuyoruz’ dedik. ‘Korkmamalıyız, sinmemeliyiz ve kararlılıkla yol yürümeliyiz’ dedik. Bunun için de mitingimizi yapmaya karar verdik. Bir diğer tartışma konusu da 29 Ekim kutlamaları. Örgütümüz, tüm belediyelerimiz programlarını gerçekleştirecekler ve Cumhuriyet coşkusunu hiçbir şeyin, hele hele teröristlerin, terörün baskılamasına izin vermeyeceğiz.”

Haberin Devamı

Özel, TUSAŞ’a ziyaretinin ardından da gazetecilere “Bu tip kurumların Silahlı Kuvvetler ya da polis tarafından korunması gerekiyor. Bir kusur varsa, hepimizin bir özeleştiri yapması lazım” dedi. Özel MHP Lideri Bahçeli’nin Öcalan’a yaptığı “PKK terör örgütünü dağıt ve Meclis’te ilan et” çağrısına ilişkin de şöyle konuştu: “Sayın Bahçeli çok tartışmalı bir şey söyledi. Bizim pozisyonumuz çok net. ‘ Biz barışı destekliyoruz, silah bırakmayı destekliyoruz. Ama Abdullah Öcalan’ı buraya getirme fikrinin sahibi Sayın Bahçeli’dir. Ona sorulması lazım. Bizim öyle bir fikrimiz yok. Öcalan konuşacak diye illa -Bahçeli’nin de kullandığı, DEM’le ortak kullanıyorlar- o kürsüye gelmek zorunda değil. Öcalan bulunduğu yerden, imkân verilir, o çağrısını yapar.”