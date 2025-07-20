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Özel’den ‘Terörsüz Türkiye’ yorumu: Siyaset üstü bir mesele

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#Terörle Mücadele#CHP#Türkiye
Özel’den ‘Terörsüz Türkiye’ yorumu: Siyaset üstü bir mesele
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 07:00

CHP Lideri Özel, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurunu korumak lazım. Bu işe taraf olan kimsenin de gururunu kırmamak lazım ve bu yüzden hassas bir süreçle Meclis eliyle, partiler üstü bir şekilde çözülmesi lazım” dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi için Trabzon’daydı. Miting öncesi partisinin il başkanlığını ziyaret etti, Ortahisar ilçesindeki bir fındık bahçesini gezdi. Fındık üreticilerinden çalışmaları hakkında bilgi alarak bir süre sohbet eden Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin özetle şunları söyledi:

DEMOKRATİKLEŞME İYİ GELİR

“Şehit annelerinin ve gazilerin hassasiyetlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurunu korumak lazım. Bu işe taraf olan kimsenin de gururunu kırmamak lazım ve bu yüzden hassas bir süreçle Meclis eliyle, partiler üstü bir şekilde çözülmesi lazım. Ben olsam Sayın Erdoğan’ın yerinde, mesela İYİ Parti net bir şekilde katılmayacağını söyledi, İYİ Parti’nin hassasiyetlerine, itirazlarına da kulak verir, onları da dahil etmeye çalışırım. Sorunları ülkeyi demokratikleştirerek çözeceğiz. Çözmek de demokrasi ile olur. Türkiye demokratikleşirse bu Kürtlere de iyi gelir, Türklere de iyi gelir. Türkiye demokratikleşirse Alevilere de iyi gelir, Sünnilere de.”

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Özel daha sonra  mitingde ise şöyle konuştu: “Bugün, CHP geçen ayki ölçümlerden 0.5 puan daha ilerledi. Ekrem Başkan’a inananlar, her ay olduğu gibi 3 puan daha arttı. Biz kazanacağız, Cumhuriyet kazanacak. Esnaf, çiftçi kazanacak.”  

Özel’den ‘Terörsüz Türkiye’ yorumu: Siyaset üstü bir mesele

ALTAN ABİ’NİN YERİNİ NASIL  DOLDURURUZ

Özel, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek “Altan Öymen 15 Mayıs 1950’de Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayıt olmuştur. Bu sene 75’inci üyelik yıldönümünde konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidarı Demokrat Parti’ye kaybettiği gün, genç yaşında ‘Şimdi partiye sahip çıkma zamanıdır’ deyip partiye kayıt olmuş, 75 yıldır üyemiz olan, en zor zamanda CHP bayrağını yere bırakmayıp genel başkanlık görevini ‘Altan ağabey’ formülüyle üstlenen ve partimize, Türkiye’de sosyal demokrat siyasete çok önemli katkıları olan birisi” dedi. Özel, Öymen’in uzun yıllar Milliyet gazetesinde başyazarlık yaptığını da anımsattı: “Kendisinden nezaket ve siyasette çok şey öğrendik. Yerini nasıl doldururuz bilmiyorum. Her konuşmamızdan sonra arayıp mutluluklarını bildiren, önerilerini söyleyen Altan ağabeyimizi çok özleyeceğiz.” 

 

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#Terörle Mücadele#CHP#Türkiye

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