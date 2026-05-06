Özel’den Terörsüz Türkiye yorumu: Rekabet alanı olamaz

O KARINCANIN KARDEŞİYİZ

“TÜİK bile aylık enflasyonu yüzde 4.18 olarak ilan etti. Yıllık enflasyon yüzde 30’dan yüzde 32.4’e yükseldi. Yani TÜİK’e göre bile geçen sene bugün 100 lira olan bir mal ya da hizmet ortalama 132 liraya çıkmış durumda. Tabii ki bu gıdada çok daha yüksek, belli ürünlerde çok daha yüksek. Buradan Erdoğan’a söyleyeceğim şudur; o karıncanın kardeşi var, o karıncayı sana ezdirmeyiz, o karıncanın kardeşi CHP’dir. Türkiye, yüzde 32.5’lik enflasyonuyla Avrupa’da açık ara birinci. Dünyanın en yüksek beşinci enflasyonuyuz. Hem gıdada hem genel enflasyonda. Bizden kötü dört ülke var. Venezuela, Güney Sudan, İran, Arjantin.

KAPTAN DEĞİŞECEK KAPTAN

Bir mahallede birileri bakkalın önünden geçemiyorsa veresiyeyi kapatamadı diye, aylardır kasaba uğrayamıyorsa, öbür birisinin nasıl 500 dairelik parası olur ve bunun içine de oturup ‘Adalet içinde bu ülkede duruyoruz, hepimiz aynı gemideyiz.’ Siz kaptan köşkündesiniz, millet farelerin olduğu o bodrumdaki yerde duruyor. Böyle bir düzen olmaz, bu gemi bundan sonra böyle yüzmez kardeşim. Kaptan değişecek, kaptan. Bu vergi düzeni ile ilgili arkadaşlar yeni bir hizmet başlattılar. Bundan sonra takip etmenizi öneririm. İsim hakkını da aldık. ‘akpden.com.’ Bundan sonra gençlerin bilgisayarında, cep telefonunda, oyun konsolunda niçin alınamıyor, hepsini birden birlikte göreceğiz. ‘akpden.com’da. Bizi izlemeye devam edin. Biz, içinden geçtiğimiz bu süreçte Türkiye’nin birinci partisi olmanın verdiği sorumlulukla hareket ediyoruz. Önce ülkemizi, sonra partimizi, en son kendimizi düşünüyoruz.

TÜRKİYE’NİN YALNIZLAŞMASI

Keşke dış politikada bir başarı hikâyesi olsaydı. Çünkü Türkiye kazanırsa, hepimiz kazanırız. Türkiye’nin dış politikadaki başarısızlığı, yalnızlaşması hiçbirimizin lehine değildir. Bir bütün olarak ülke kaybetmektedir. Ayrıca bu bir satranç tahtasıysa, Yunanistan Ege’de ilerleyince AK Parti seçimi kaybettiğinde hamleler geriye gitmeyecekti. Alınmış alınmıştır. Kaptırılmış kale kaptırılmıştır. Yaklaşmış tehdit yaklaşmıştır. Kimse uluslararası alanda Güney Kıbrıs’ın edindiklerini AK Parti döneminde ediniyor diye AK Parti gidince geri vermeyecektir. Oradan başlayacaksınız çalışmaya, müzakereye, tekrar bir şeyler kazanmaya, çalışmaya.

REKABET, HUSUMET ALANI DEĞİL

Terörsüz Türkiye, PKK’nın silah bırakması, demokratikleşme adımlarının atılması, altına hep birlikte imza attığımız raporun altıncı ve yedinci kısımları, bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir husumet alanı olamaz. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. Biz hem Türkiye’nin komşularıyla hem dünya ile ilişkilerini hem de Türkiye’nin iç cephesinin en kuvvetli olması gerektiği zamanda durması gerektiği yeri bilen bir partiyiz. Kimse bizi bugünkü iktidarın çıkarcılığıyla karıştırmasın. Durduğumuz yer bellidir, iktidara hazırız, her sorumluluğu almaya hazırız.”

O GÖRÜNTÜLERE SERT TEPKİ

ÖZGÜR Özel, bir süre önce kamuoyuna yansıyan video görüntülerine ilişkin şöyle dedi: “Ali Mahir Başarır’ın çocukluk arkadaşını yalan yere gözaltına aldılar. Cep telefonu şifresini vermiş. O kadar şeyin içinden buldukları bir videoyla insanları, eşleriyle, çocuklarıyla oldukları ortamı ifşa edip bir de utanmadan onu ‘Yok âlem görüntüleri çıktı, bilmem ne görüntüleri çıktı’ diye. Âlemin de âlâsını bilirsiniz, günahın da âlâsını bilirsiniz. O görüntülerde alnımız açık, başımız dik. Veremeyeceğimiz tek bir hesap yok. Ne ailemize ne milletimize. Yanımızdaki eşlerimize âlem diyerek bilmem ne yaftası vurmaya çalışanın alnını ben değil, millet karışlayacak.”

ÖZEL’DEN EKONOMİ DÖVİZLERİ

CHP Lideri Özgür Özel, dün partisinin TBMM grup toplantısında ekonomiye ilişkin konuşmasını dövizler eşliğinde yaptı. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

UMUDUNU BUTLANA ŞUTLANA KOYANLAR

CHP Lideri, partisine yönelik ‘mutlak butlan’ tartışmalarına ilişkin “Her akşam ücreti karşılığında partisini tartıştıranlara, umudunu butlana, şutlana koyanlara söylüyorum, hey. Sarayın mermerlerinde oturanlara, saraydan medet umanlara söylüyorum. Milletin vermediğini, delegenin vermediğini, saraydan dilenenlere söylüyorum. Onun için bu salona ve bütün örgüte söylüyorum. Ayağa kalktınız, yok artık oturmak. Hedef iktidar, hiçbir gün yok durmak. Hep beraber gidiyoruz. Alınacak iktidar” dedi.