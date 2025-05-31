Özel’den ‘Terörsüz Türkiye’ mesajları: Meclis’teki her çalışmaya olumlu katkı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te ikinci döneminin oylanacağı gelecek haftaki seçimden önce partiler turunu dün CHP ve AK Parti ile sürdürdü. Kurtulmuş gelecek hafta da İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi yönetimleriyle görüşecek.

Özel’in dün TBMM grubundaki makam odasında gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş’a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de eşlik etti. CHP Lideri Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Büyük bir memnuniyetle kendilerini karşıladık” diyerek şunları söyledi:

TARİHSEL TUTARLILIK

“Biz hem terörsüz Türkiye, hem demokratik Türkiye’yi son derece önemsiyoruz. Bu konuda tarihsel bir tutarlılık içindeyiz. Bu konunun Meclis’teki bir komisyon tarafından toplumsal mutabakat arayacak şekilde sürdürülmesini yıllardır söyleriz. Şimdi Meclis’te böyle bir komisyonun kurulma aşamasına gelinmesini son derece önemli buluyoruz. Parlamento konuşulan yerdir. Meclis’in dahil olmadığı hiçbir sürecin başarılı olması mümkün değildir. Biz bu meselede Meclis’in önemli bir rol almasını önemsiyoruz. Bundan sonra Meclis çatısı altındaki her çalışmaya CHP olumlu katkı verecektir.”

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YÜKSEK TEMSİL OLACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, “Siyaset böyle bir şeydir. Farklı fikirleriniz olsa bile bir araya gelerek onları açık yüreklilikle, demokratik olgunluk içerisinde fikrinizi çok net söyleyerek, millete faydalı olacak konuları tartışma imkânını bulursunuz” dedi. Komisyonun kuruluşunu en kısa sürede sağlamak istediğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Meclis’in tamamını kapsayan komisyonla yolumuza devam etmemizi ve tarihsel olarak önümüzdeki en büyük sorunlardan biri olarak duran bütün terör belasından Türkiye’nin kurtulması için müştereken hangi adımlar atılabilir; onları müzakere ettik. Meclis’te 16 siyasi parti temsil ediliyor; 6’sının grubu var. Halkın yaklaşık yüzde 94’ünün verdiği oylar parlamentoda temsil ediliyor. Dolayısıyla bu yüksek temsil oranının da işin içerisinde olduğu bir komisyonu bulacağız. Çünkü bu siyaset üstü bir meseledir.”

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ÖZEL: ARA ZAMMI ALMALIYIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “ara zam” turunda dünkü Türk-İş ve Hak-İş​ ziyaretlerinin ardından, “Haziran ayı boyunca ara zammı konuşup mutlaka almalıyız” mesajını verdi. Özel, özetle şunları söyledi: “Ana muhalefet partisi olarak, bir bütün olarak emeğin taleplerinin arkasında durmak ve işverenlerin de bu noktada bilhassa ihracatçıların ve çeşitli iş kollarındaki işverenlerin zorluklarını da duyarak bir bütünleşik çözümün parçası olmak, onu seslendirmek bizim de görevimiz. Bugün verilen asgari ücret, bugün hesaplanan en düşük açlık sınırının altında. Asgari ücret dediğiniz her iki kişiden birinin aldığı ücret Türkiye’de. Haziran ayı boyunca her şeyi konuşmalıyız ama en çok en haklı talep olan asgari ücrete ara zam talebini konuşmalıyız ve bunu mutlaka almalıyız diye düşünüyorum.

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BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

(İnfaz düzenlemesi) Komisyon’a gelen öneri, beklentileri karşılamadı. Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlarla eş zamanlı bir infaz düzenlemesinin yapılacağının sözü verilmiş DEM Parti’ye. Bayramdan önce çok sayıda tutuklu ve hükümlünün serbest kalacağına ilişkin görüşülmüş. Bu noktada şimdi adım atılmamasının orada bir yüksek tansiyon yarattığını biz de takip ediyoruz. Diğer taraftan infaz düzenlemesi, cezaevinde yakınları olan herkeste bir beklenti yaratıyor.

ANAYASADA GERÇEK NİYETİNİZ NE

(Yeni anayasa) Biz de diyoruz ki ‘Ya gerçek niyetiniz ne? Onu bir anlatın.’ Yani bu o kadar klişe ki; ‘Darbe Anayasasından kurtulacağız’. Evet, buna ihtiyaç var ama bunun için oturup gerçekten samimiyetle toplumun tüm kesimlerini dinlemek, konuşmak ve hep birlikte yapmak lazım. Şimdi yine döndük dolaştık aynı yere geldik. Sayın Cumhurbaşkanı Anayasa'ya uyun, harfiyen uyun, Anayasa'ya uymadığınız bütün uygulamalardaki eksikliklerinizi telafi edin sonra gelin, ‘Anayasa yapalım’ deyin. O zaman değerlendirelim.”

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ARSLAN’DAN TESPİH ÖZEL’DEN FİDAN

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, ziyaretin ardından CHP Lideri Özel’e Mescid-i Aksa’nın işlendiği bir seramik ile bir tespih hediye etti. Özel, tespihi görünce “Ben bunu Ekrem Başkanımıza (İmamoğlu) götüreyim” dedi. Özel de TEMA Vakfı’na Arslan adına bağışlanan 5 adet fidanın sertifikasını takdim etti.