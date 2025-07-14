Özel’den ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı: Kaçan treni yakalarız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili “Şu anda Türkiye’de tarihi bir süreç, tarihi bir fırsat var. Terör örgütü silah bırakıyor ve CHP tarihsel tutarlılığı içinde ‘Bu ona mı yarar, buna mı yarar’ demeden, ‘Bu millete yarar, Kürt’ün de Türk’ün de gözünün yaşını siler, yeni analar ağlamaz’ diyor. CHP, Meclis’te en olumlu katkıyı vermek istiyor” dedi.

‘BİZ, MHP, DEM ANLAŞTIK’ DİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM; biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik” sözleriyle ilgili de Özel şunları söyledi: “Dün Sayın Erdoğan çıktı, güya tarihi bir konuşma yaptı, tarihi bir gaflet yaptığını gösterdi. Yine ayrımcılık. Düne kadar DEM, DEM’liler, DEM’e selam verenler teröristi; şimdi ‘Biz, MHP, DEM anlaştık, birlikte yol yürüyeceğiz’ diyor. DEM Parti’nin kurumsal kimliğine bütün saygımla, CHP’nin Kürtler ile ilişki kurmak için ve Kürtler için iyisini istemek için DEM Parti’ye ihtiyacı yok. DEM Parti’nin de Türkler ile ilişki kurmak için CHP’ye ihtiyacı yok. Ama Kürtlerin de Türklerin de bir arada olmak ve geleceği kurmak için birbirine ihtiyacı var, birbirimize ihtiyacımız var.

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TERÖR BİTERSE AB ÜYESİ OLURUZ

Terör biterse, barış olursa, kardeşlik olursa kaçırmakta olduğumuz treni yakalayabiliriz. 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde Avrupa’nın bir parçası, Avrupa Birliği’nin tam üyesi olabiliriz. CHP, hem kalkınmak için hem ülkenin gelişmesi için doğru dış politika için bir daha savaşlar olmaması için kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, canı gönülden barışı istiyor, kardeşliği istiyor, omuz omuza bu ülkeyi kalkındırmak istiyoruz.

Erdoğan kendini yalnız hissediyor, yüzde 29’a düşmüş, tek başına hissediyor. Yaşlandı, yönetemiyor. Partide herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde. O yüzden AK Parti yeni bir dümenin peşinde. Oysa biz Kürt’üyle, Türk’üyle hep beraberiz. Biz güçlüyüz, biz kazanacağız.”